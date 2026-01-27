Greenpeace pide sustituir combustibles fósiles por renovables

Greenpeace pidió a los gobiernos aumentar las inversiones en energías renovables para sustituir los combustibles fósiles, a los que señala como responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que alimentan el calentamiento global. El llamado se hizo en el marco del Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO2, que se conmemora mañana.

La organización también apuntó a la Conferencia Internacional para el Abandono Justo de los Combustibles Fósiles, prevista en Colombia en abril, como un momento clave para que los países se alineen con la transición energética.

Trump, Venezuela y Groenlandia en el foco

Desde Greenpeace, advirtieron que los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump sobre explotación de recursos fósiles y minerales en Venezuela y Groenlandia implicarían un aumento de emisiones y un mayor riesgo de vertidos, con impactos sobre ecosistemas frágiles y únicos.

En el caso de Venezuela, recordaron que el país cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en 303.221 millones de barriles equivalentes de petróleo, cerca del 17 % de las reservas globales identificadas. Según la organización, las emisiones asociadas a la extracción y uso del petróleo que hoy se produce allí ascienden a 221 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Si se recuperara la producción máxima, esas emisiones podrían llegar a 729 millones de toneladas de CO2eq anuales, una cifra que equivaldría a las emisiones de todo el transporte marítimo actual.

Sobre Groenlandia, señalaron reservas estimadas de 31.400 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas, además de 148 billones de metros cúbicos de gas. Si se quemaran, afirmaron, las emisiones equivaldrían al 7 % del presupuesto de carbono restante del mundo para no superar los 1,5 ºC, o a las emisiones de toda España durante 40 años. Más allá del CO2, subrayaron que perforar en el Ártico conlleva riesgos muy altos, porque sus condiciones extremas hacen que un vertido sea prácticamente imposible de limpiar.

Greenpeace también recordó que Groenlandia aprobó en 2021 una moratoria a la explotación de petróleo y gas como respuesta a la crisis climática, que ya está cambiando los ecosistemas de la mayor isla del mundo.

Un presupuesto de carbono cada vez más estrecho

La organización afirmó que, en 2025, las emisiones causadas por los combustibles fósiles aumentaron a escala global y marcaron un nuevo récord, al subir 1,1 % hasta 38.100 millones de toneladas de CO2. En Europa, añadieron, el incremento fue de 0,4 %, según estimaciones del Global Carbon Budget.

Sostuvieron que el objetivo mundial de evitar sobrepasar los 1,5 ºC frente a niveles preindustriales, establecido en el Acuerdo de París, es cada vez más difícil, porque apenas quedarían unas 170.000 toneladas de CO2 para alcanzarlo. Aun así, señalaron que, según estudios anteriores, ese límite podría alcanzarse antes de 2030, mucho antes de lo previsto.

A partir de los 1,5 ºC, advirtieron, la incertidumbre sobre cambios irreversibles y en cascada aumenta de forma exponencial, con olas de calor, sequías, incendios, temporales e inundaciones más frecuentes e intensos.

Finalmente, la ONG recordó que en la COP30 de Brasil, más de 80 países apoyaron la elaboración de un plan para abandonar los combustibles fósiles.