Irán niega bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte a buques militares de EE. UU.

La tensión geopolítica volvió a escalar este domingo luego de que la Guardia Revolucionaria iraní rechazara públicamente las afirmaciones de Estados Unidos sobre un supuesto bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El pronunciamiento surgió tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que su país tiene previsto cerrar el paso marítimo y retirar minas colocadas por Irán en la zona.

En respuesta, el cuerpo militar de élite iraní afirmó que el estrecho permanece bajo su control y continúa abierto para el tránsito de embarcaciones civiles, siempre que se cumplan las regulaciones establecidas.

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Advertencia directa a buques militares

Más allá de desmentir el bloqueo, Irán elevó el tono con una advertencia explícita. Según el comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, cualquier embarcación militar que intente acercarse al estrecho será considerada una violación del alto el fuego.

En ese sentido, advirtieron que cualquier incursión en la zona podría desencadenar una respuesta contundente, lo que aumenta la preocupación por un posible escalamiento del conflicto en la región.

Las declaraciones del presidente estadounidense apuntan a una estrategia más agresiva en el control del paso marítimo. Trump aseguró que la Marina de su país bloqueará todos los buques que intenten transitar por el estrecho si estos pagan peaje a Irán.

Esta medida, de concretarse, tendría implicaciones globales debido a la importancia del corredor marítimo, por donde circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

Un punto clave en medio del conflicto internacional

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los focos principales de tensión desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

De hecho, el control de esta vía marítima fue uno de los temas más sensibles en las recientes negociaciones sostenidas entre Teherán y Washington en Pakistán, donde ambas partes intentan reducir las diferencias en medio de un frágil escenario diplomático.

Actualmente, el tráfico en la zona se mantiene restringido desde el inicio del conflicto, lo que ha generado preocupación en los mercados internacionales y en los países dependientes del suministro energético.

Mientras ambas potencias sostienen versiones opuestas sobre la situación en el estrecho, el riesgo de una escalada militar sigue latente.

El control de este paso estratégico no solo representa un interés regional, sino un punto crítico para la economía global, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional frente a cualquier decisión que pueda afectar su funcionamiento.