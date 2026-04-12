Tras denunciarse amenazas directas contra de la aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y del también candidato Abelardo De La Espriella, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información "precisa, oportuna y veraz" que permita evitar atentados contra los candidatos.
Detalles de las intimidaciones
La campaña de Valencia y el expresidente Álvaro Uribe alertaron sobre la circulación de una imagen en redes sociales donde aparece la candidata junto a una corona fúnebre marcada con el año 2026, la cual dice 'Descanse en Paz'. Asimismo, se reportaron actos de vandalismo en su sede política en Bucaramanga, la cual fue intervenida con mensajes alusivos a la candidatura de Iván Cepeda.
Paloma Valencia denunció falta de garantías para garantizar la seguridad de los líderes políticos que le hacen oposición al Gobierno. No obstante, en su cuenta de X dejó claro que esta situación no la detendrá en su lucha por llegar a la Presidencia.
De La Espriella también fue amenazado
Horas después de conocerse la amenaza contra Valencia, se supo que la misma imagen fúnebre fue usada para intimidar a Abelardo De La Espriella. La denuncia la dio a conocer el senador liberal, Mauricio Gómez Amín.
"Hoy Colombia cosecha las consecuencias de una política de paz total que solo ha servido para envalentonar a los criminales, debilitar la autoridad y poner en riesgo a quienes piensan diferente. Pero no pasarán. ¡Los bandidos no pueden seguir mandando en este país!”, fue el reclamo de Mauricio Gómez en X.
Frente a esta situación, Uribe volvió a referirse a las amenazas, esta vez para rechazar las intimidaciones en contra de Abelardo. "Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros; ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas", dijo el exmandatario. Este gesto fue agradecido por Abelardo a través de sus redes sociales.
Respuesta institucional y recompensa
El ministro Pedro Sánchez rechazó categóricamente cualquier tipo de intimidación a la democracia y confirmó que la Fuerza Pública trabaja articuladamente con el Ministerio del Interior y la UNP para garantizar la seguridad de todos los aspirantes sin distinción.
"Hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar. Quien amenaza a un candidato amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos", manifestó Sánchez.