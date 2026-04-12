Tras denunciarse amenazas directas contra de la aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y del también candidato Abelardo De La Espriella, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información "precisa, oportuna y veraz" que permita evitar atentados contra los candidatos.

Detalles de las intimidaciones

La campaña de Valencia y el expresidente Álvaro Uribe alertaron sobre la circulación de una imagen en redes sociales donde aparece la candidata junto a una corona fúnebre marcada con el año 2026, la cual dice 'Descanse en Paz'. Asimismo, se reportaron actos de vandalismo en su sede política en Bucaramanga, la cual fue intervenida con mensajes alusivos a la candidatura de Iván Cepeda.

Paloma Valencia denunció falta de garantías para garantizar la seguridad de los líderes políticos que le hacen oposición al Gobierno. No obstante, en su cuenta de X dejó claro que esta situación no la detendrá en su lucha por llegar a la Presidencia.