Jamaica espera la llegada este viernes de 20 aviones de carga con ayuda humanitaria y de helicópteros de Estados Unidos para atender a las comunidades más afectadas por el huracán Melissa, que ha causado al menos 19 muertos en la isla.

Llegada de suministros y apoyo aéreo

El ministro jamaicano de Energía, Telecomunicaciones y Transporte, Daryl Vaz, informó en rueda de prensa que el Aeropuerto Internacional Norman Manley recibió ayer 13 aviones con suministros y que hoy esperan otros 20.

Le puede interesar: ONU condena muertes en ataques de EE. UU. a lanchas

Vaz indicó que también está llegando ayuda a la isla en los vuelos de las aerolíneas comerciales y en aviones privados, calificando el apoyo recibido de "abrumador".

"Lo difícil es la logística para hacer llegar esta ayuda a estas zonas en el menor tiempo posible, y ya prácticamente no nos queda tiempo debido a la desesperación de la población", reconoció el ministro.

Apoyo logístico de Estados Unidos

Para apoyar la logística, están en camino entre ocho y diez helicópteros grandes del Gobierno de EE.UU., que tienen "la capacidad de trasladar y tratar pacientes y de transportar suministros de ayuda", explicó Vaz.

El ministro anunció asimismo que el aeropuerto de Montego Bay, que sufrió daños severos y hasta ahora solo ha recibido aviones con ayuda humanitaria, se reabrirá mañana a los vuelos comerciales.

"Esto nos permite evacuar a todas las personas, especialmente a los turistas, que se encuentran aquí y necesitan salir, además de facilitar el acceso a suministros", agregó.

Melissa dejó destrucción en el oeste de Jamaica

Melissa, que impactó Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, afectó especialmente al oeste de la isla, a los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James, donde se han registrado las víctimas mortales.

Al respecto, la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, explicó que hay 19 muertes confirmadas, pero que tienen "informes bastante creíbles sobre la posibilidad de que haya cuatro cuerpos en Westmoreland que necesitan ser recuperados y uno en Saint Elizabeth".