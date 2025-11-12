Inicio
Mundo

Juez en EE.UU. ordenó liberar a migrantes arrestados en redadas en Chicago

Mié, 12/11/2025 - 16:44
El fallo se aplica a las personas que no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.
Redadas en Estados Unidos.
Créditos:
EFE.

Un juez federal estadounidense ordenó la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área metropolitana de Chicago (Illinois) durante la 'Operación Midway Blitz' de la Administración Trump.

El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según el cual los arrestos se produjeron en violación a un acuerdo judicial vigente en Illinois y cinco estados vecinos.

Aquellos sujetos a ser liberados deberán obtener la fianza antes del mediodía del próximo 21 de noviembre. El número exacto de personas que recuperarían su libertad dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas.

El fallo se aplica a las personas que no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.

En Illinois, el denominado Consentimiento Castañon-Nava de 2022, limita las circunstancias en las que los agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial al aplicar las leyes civiles de inmigración.

En la audiencia, el magistrado resolvió otorgar una "reparación equitativa", al ordenar la libertad provisional de estas personas mediante "alternativas a la detención", como el uso de monitores electrónicos en el tobillo o citas de seguimiento periódicas con agentes de inmigración, de forma virtual a través de aplicaciones móviles.

El juez Cummings ordenó al Departamento de Justicia revisar todos los arrestos que se encuentren dentro de la misma categoría y presentar una lista antes del próximo 19 de noviembre, y a partir de ahí, tomar las medidas correspondientes.

Cummings dictaminó el mes pasado que los agentes que han actuado en Chicago y sus alrededores violaron el acuerdo, y desde entonces abogados de ambas partes han trabajado para identificar cuántos arrestos violaron el consentimiento previamente acordado.

El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo -a medios locales- que casos como estos ocurren a diario.

Según afirmó el letrado, hasta el momento, la lista de personas detenidas en violación del acuerdo judicial superaría las tres mil.

Fleming indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) ha presentado una lista de 3.800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. informó sobre 1.200 personas, aunque aclaró que podría haber entradas duplicadas en ambas listas, por lo que no se cuenta con una cifra total definitiva.

Además, el abogado dijo que ambas listas solo abarcan hasta principios de octubre y unas mil personas ya no se encuentran en los Estados Unidos porque fueron deportadas después de firmar órdenes de expulsión voluntaria.

Los abogados que representan al DHS argumentaron en la audiencia que el Congreso despojó a los tribunales federales de su autoridad para otorgar la libertad condicional a grandes grupos de inmigrantes bajo custodia del ICE.

En sus alegatos, sostuvieron que "el Congreso ha otorgado la autoridad para conceder la libertad condicional exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional. Los tribunales federales no pueden ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que libere a ningún extranjero en libertad condicional porque el Congreso le ha retirado esa autoridad". 

Creado Por
Agencia EFE
Donald Trump
Estados Unidos
Migración Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Niños perdidos de Armero: el rostro de quienes fueron olvidados tras la tragedia
Los niños perdidos de Armero, una investigación de la Fundación Armando Armero.
40 años después de la tragedia de Armero, familias y sobrevivientes aún buscan a los niños desaparecidos en medio del caos y las adopciones irregulares.
Colombia
Sobreviviente de Armero documentó la búsqueda de su madre biológica
Ilustración de Jenifer de la Rosa buscando a su madre en Armero.
Tras ser adoptada luego de la tragedia de Armero, Jenifer de la Rosa transforma su búsqueda de identidad en ‘Hija del Volcán’, un documental íntimo y revelador.
Colombia
Las 25 mil muertes de Armero que pudieron evitarse
Armero errores
A 40 años de la tragedia de Armero, KienyKe hace un repaso de los errores que pudieron haberse evitado, o al menos mitigado, en este imborrable suceso.
Colombia
Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez por el crimen de Jaime Moreno
Juan Carlos Suárez Ortiz y Jaime Esteban Moreno.
La jueza 67 de garantías envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de causar la muerte del joven Jaime Esteban Moreno durante una golpiza en Bogotá.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mié, 12/11/2025 - 15:32
La ciencia no usa pronombres
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Antonio Correa
Mié, 12/11/2025 - 09:34
Colombia y Estados Unidos: entre el respeto y los “aimberos”
Antonio Correa
Robinson Castillo
Mié, 12/11/2025 - 09:13
Que se respeten los resultados
Robinson Castillo
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro