Inicio
Mundo

Maduro pidió retirar nacionalidad a Leopoldo López por “llamado a invasión”

Sáb, 25/10/2025 - 11:13
El jefe de Estado venezolano presentó el viernes un recurso ante el TSJ para "retirar la nacionalidad" a López, a quien acusa también de la supuesta "promoción permanente del bloqueo económico".
Leopoldo López.
Créditos:
EFE.

 El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por el que calificó de "grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar" del país suramericano, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El jefe de Estado venezolano presentó el viernes un recurso ante el TSJ para "retirar la nacionalidad" a López, a quien acusa también de la supuesta "promoción permanente del bloqueo económico" y "el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros", según un comunicado compartido en Telegram por la funcionaria.

La también ministra de Hidrocarburos señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) "procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte" del opositor, exiliado en España.

"El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la república frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional", expresó.

Rodríguez explicó que se ha hecho la solicitud con base en el artículo 130 de la Constitución nacional, el cual señala que los venezolanos "tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación".

La vicepresidenta también cita la 'Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar', aprobada en noviembre del año pasado, que establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras.

La Constitución también establece, en su artículo 35, que los venezolanos "por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad" y que la otorgada "por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley".

La solicitud se hizo luego de qu López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la "presión" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En una entrevista con EFE en Madrid, el opositor respaldó la movilización naval de EE.UU. y aseguró que, a su juicio, se debería "avanzar a objetivos dentro del territorio nacional".

Estas declaraciones fueron posteriormente rechazadas por las principales autoridades de la Fuerza Armada venezolana.

Creado Por
Agencia EFE
Nicolás Maduro
Coyuntura internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Ángela Aguilar está embarazada? Kunno habla de los rumores
Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar nuevamente da de qué hablar en redes sociales tras la cancelación de varios conciertos en Estados Unidos, lo cual ha hecho que muchos se pregunten la razón.
Política
Juan Manuel Santos advierte cómo identificar a un 'tirano' o 'populista'
Expresidente Juan Manuel Santos.
El expresidente Juan Manuel Santos publicó un video con diez señales para reconocer a líderes populistas o autoritarios, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Bogotá
Alcaldía de Bogotá anunció ley seca por consulta del Pacto Histórico
Ley seca en Bogotá.
La medida regirá desde las 3:00 a. m. del domingo 26 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 27, para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral.
Mundo
Melissa alcanza categoría de huracán en el Caribe y podría fortalecerse
Huracán Melissa.
Los pronósticos del centro, con sede en Miami, advierten que Melissa podría fortalecerse rápidamente en las próximas 24 horas.
Kien Opina
Carmen Caballero
Sáb, 25/10/2025 - 09:36
Construir país desde la promoción internacional
Carmen Caballero
Juan Restrepo
Sáb, 25/10/2025 - 09:26
El precio de abrir la puerta
Juan Restrepo
Esteban Jaramillo
Sáb, 25/10/2025 - 09:16
¡Paren este tren... se descarrila!
Esteban Jaramillo
Ignacio Arizmendi Posada
Vie, 24/10/2025 - 15:53
¿Petro, cada vez más perturbado?
Ignacio Arizmendi Posada