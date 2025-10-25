Inicio
Política

Petro reveló que está separado de Verónica Alcocer tras inclusión en la Lista Clinton

Sáb, 25/10/2025 - 11:35
El presidente confirmó en X que su relación con Verónica Alcocer terminó hace años, al responder a las sanciones impuestas por Estados Unidos en la Lista Clinton.
Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
Créditos:
Redes sociales X de Verónica Alcocer.

El presidente Gustavo Petro confirmó públicamente que está separado de su esposa, Verónica Alcocer, en medio de su reacción a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó junto con Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.

El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde publicó varios mensajes en los que criticó la decisión del gobierno estadounidense y respondió al precandidato presidencial Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años”

En su pronunciamiento, uno de los apartes más llamativos fue la revelación sobre su vida personal. “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos. Es su estrategia electoral”, escribió el mandatario.

Con esta declaración, Petro confirmó por primera vez públicamente que su relación con Alcocer terminó hace varios años, al tiempo que cuestionó la inclusión de la primera dama en las sanciones emitidas por Estados Unidos.

Reacción de Juan Manuel Galán

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que Juan Manuel Galán afirmara en la misma red social que “la Lista Clinton alcanzó el poder”, refiriéndose a la inclusión de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti en el listado de sancionados.

Galán escribió: “Que @petrogustavo y su entorno @Veronicalcocerg, @nicolaspetroB y @AABenedetti aparezcan en esa lista no es menor: es una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia”.

Petro respondió señalando que los “amigos de quien asesinó a tu padre” —en referencia a Luis Carlos Galán Sarmiento— tendrían hoy el poder de incluirlo en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.

“Transformaron la Lista Clinton en un instrumento político”

El presidente Petro afirmó que la decisión de Washington convierte la Lista Clinton en una herramienta de uso político. “Logran transformar la Lista Clinton, de instrumento contra la mafia, en instrumento político y electoral. Es un golpe a la democracia global”, escribió.

Asimismo, señaló que esta acción busca presionar las posiciones soberanas de su gobierno. “A eso se le llama imperialismo y colonia”, agregó en otro mensaje, asegurando que la medida afecta la independencia política y económica de Colombia.

Creado Por
Sandra Vargas
Gustavo Petro
Verónica Alcocer
Presidencia
Gobierno Nacional
Noticias Colombia
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Ángela Aguilar está embarazada? Kunno habla de los rumores
Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar nuevamente da de qué hablar en redes sociales tras la cancelación de varios conciertos en Estados Unidos, lo cual ha hecho que muchos se pregunten la razón.
Política
Juan Manuel Santos advierte cómo identificar a un 'tirano' o 'populista'
Expresidente Juan Manuel Santos.
El expresidente Juan Manuel Santos publicó un video con diez señales para reconocer a líderes populistas o autoritarios, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Bogotá
Alcaldía de Bogotá anunció ley seca por consulta del Pacto Histórico
Ley seca en Bogotá.
La medida regirá desde las 3:00 a. m. del domingo 26 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 27, para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral.
Mundo
Melissa alcanza categoría de huracán en el Caribe y podría fortalecerse
Huracán Melissa.
Los pronósticos del centro, con sede en Miami, advierten que Melissa podría fortalecerse rápidamente en las próximas 24 horas.
Kien Opina
Carmen Caballero
Sáb, 25/10/2025 - 09:36
Construir país desde la promoción internacional
Carmen Caballero
Juan Restrepo
Sáb, 25/10/2025 - 09:26
El precio de abrir la puerta
Juan Restrepo
Esteban Jaramillo
Sáb, 25/10/2025 - 09:16
¡Paren este tren... se descarrila!
Esteban Jaramillo
Ignacio Arizmendi Posada
Vie, 24/10/2025 - 15:53
¿Petro, cada vez más perturbado?
Ignacio Arizmendi Posada