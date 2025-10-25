Andrés Carne de Res reabrió sus puertas tras cumplir exigencias de la SIC

El restaurante Andrés Carne de Res anunció la reapertura de sus sedes en Bogotá y Chía, luego de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que había ordenado su cierre preventivo por riesgos eléctricos y de gas.

En un comunicado emitido el 24 de octubre, la compañía confirmó que las autoridades verificaron el cumplimiento de todas las medidas correctivas. “Nos complace informar a la opinión pública, a nuestros comensales, amigos y aliados que hemos cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales”, señaló la empresa.

Lea aquí: SIC clausura Andrés Carne de Res por riesgo para clientes y empleados

De acuerdo con Andrés Carne de Res, la reanudación de las actividades será gradual. Desde la noche de este jueves se habilitó únicamente el servicio de bar, mientras que a partir del viernes se restablecieron todas las operaciones, incluyendo cocina y bar, con normalidad.

El restablecimiento llega una semana después de que la SIC ordenara el cierre inmediato de ambos establecimientos, tras detectar deficiencias en las instalaciones eléctricas y de gas que representaban riesgos para la seguridad de clientes y empleados. Entre los hallazgos se mencionaron conductores eléctricos expuestos, fallas en tableros de distribución, falta de ventilación adecuada y ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas y corrosión.

La medida fue tomada pocos días después de un incidente en Andrés D.C., donde una máquina de humo presentó una falla técnica que afectó a varios comensales.

Finalmente, la empresa agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Agradecemos profundamente la solidaridad y el apoyo de nuestros comensales, amigos y aliados durante este proceso”, concluyó el comunicado.