Andrés Carne de Res reabrió sus puertas tras cumplir exigencias de la SIC

El restaurante Andrés Carne de Res anunció la reapertura de sus sedes en Bogotá y Chía, luego de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que había ordenado su cierre preventivo por riesgos eléctricos y de gas.
En un comunicado emitido el 24 de octubre, la compañía confirmó que las autoridades verificaron el cumplimiento de todas las medidas correctivas. “Nos complace informar a la opinión pública, a nuestros comensales, amigos y aliados que hemos cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales”, señaló la empresa.
De acuerdo con Andrés Carne de Res, la reanudación de las actividades será gradual. Desde la noche de este jueves se habilitó únicamente el servicio de bar, mientras que a partir del viernes se restablecieron todas las operaciones, incluyendo cocina y bar, con normalidad.
El restablecimiento llega una semana después de que la SIC ordenara el cierre inmediato de ambos establecimientos, tras detectar deficiencias en las instalaciones eléctricas y de gas que representaban riesgos para la seguridad de clientes y empleados. Entre los hallazgos se mencionaron conductores eléctricos expuestos, fallas en tableros de distribución, falta de ventilación adecuada y ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas y corrosión.
La medida fue tomada pocos días después de un incidente en Andrés D.C., donde una máquina de humo presentó una falla técnica que afectó a varios comensales.
Finalmente, la empresa agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Agradecemos profundamente la solidaridad y el apoyo de nuestros comensales, amigos y aliados durante este proceso”, concluyó el comunicado.