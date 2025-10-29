Una operación policial en Brasil contra la banda Comando Vermelho, lanzada el martes en Río de Janeiro, dejó 132 muertos, según informó este miércoles la Defensoría Pública, aunque el Gobierno regional solo ha confirmado 119 hasta el momento. Se trata de la acción más letal en la historia reciente de la ciudad, en el marco de la lucha contra el narcotráfic

La Defensoría Pública eleva la cifra de muertos

La Defensoría Pública, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, elevó la cifra de fallecidos, que hasta ayer era de 64, después que habitantes de los barrios afectados buscaran a sus familiares desaparecidos y comenzaran a reunir decenas de cuerpos en una plaza. Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los principales focos del operativo, y en los institutos forenses responsables de identificar los cadáveres.

El organismo indicó además que ha recogido testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.