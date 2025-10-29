Inicio
Deportes

Los días difíciles de Juan Otero en el Sporting

Mié, 29/10/2025 - 15:03
Recientemente se confirmó que Juan Otero será baja en el Sporting de Gijón luego de sufrir una compleja lesión.
Juan Otero baja en Sporting
Créditos:
Redes sociales

El delantero Juan Otero será baja por lesión en el Sporting de Gijón, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), según el comunicado emitido este miércoles confirmando su dolencia tras conocerse las pruebas médicas efectuadas en las últimas horas.

Las pruebas médicas han revelado que el futbolista del Chocó sufre una lesión en el bíceps femoral derecho, lo que le alejará varias semanas de los terrenos de juego.

Al tiempo que se confirmó la lesión de Otero, el Sporting también informó de la dolencia sufrida por el extremo español Gaspar Campos, quien está afectado del pectoral mayor y el bíceps braquial izquierdo.

Ambos futbolistas abandonaron de forma prematura el terreno de juego en el pasado encuentro frente al Zaragoza, correspondiente a la undécima jornada de Liga, y ya han comenzado con su proceso de recuperación, tal y como comunicó este miércoles el club.

Ambos son futbolistas clave para Borja Jiménez, titulares en los tres encuentros que ha dirigido el técnico desde su llegada al banquillo, con el colombiano especialmente atravesando un buen momento de forma al lograr sumar tres goles en este corto lapso de tiempo.

El conjunto de Asturias (norte de España) es sexto de la tabla, con 18 puntos, a cuatro del líder, el Racing de Santander, después se sumar seis victorias y cinco derrotas. 

Creado Por
Agencia EFE
Fútbol internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Pedro Flórez reconoció respaldo del clan Torres para la consulta del Pacto Histórico
Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico.
El senador del Pacto Histórico, Pedro Flórez, admitió que su victoria en la consulta contó con el respaldo de la familia Torres, además de aliados políticos y amigos.
Mundo
Calentamiento del océano relacionado a la intensidad del huracán Melissa
Huracán Melissa calentamiento de océanos
El calentamiento de los océanos es uno de los motivos detrás de la intensidad del huracán Melissa, lo que cambiará el futuro de las tormentas tropicales.
Deportes
Los días difíciles de Juan Otero en el Sporting
Juan Otero baja en Sporting
Recientemente se confirmó que Juan Otero será baja en el Sporting de Gijón luego de sufrir una compleja lesión.
Mundo
Amazon inicia su mayor despido: 30.000 puestos menos por IA
Amazon reducirá su plantilla como parte de un plan global
Amazon ejecutará el mayor recorte laboral de su historia: 30.000 despidos. Se confirmó que la expansión de la inteligencia artificial reducirá tareas humanas.
Kien Opina
Robinson Castillo
Mié, 29/10/2025 - 09:46
Pensar es un lujo y lo estamos perdiendo
Robinson Castillo
Federico Arellano Mendoza
Mar, 28/10/2025 - 09:31
No me toquen ese vals porque me matan…
Federico Arellano Mendoza
Antonio Correa
Lun, 27/10/2025 - 11:35
Y ganó Petro
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 27/10/2025 - 10:40
Qué payasada
Carlos Salas Silva