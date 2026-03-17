El presidente Gustavo Petro denunció que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, ha recibido amenazas de muerte en medio de lo que calificó como una ofensiva de mafias para apropiarse de tierras en el Magdalena Medio.

Según el mandatario, las amenazas provendrían de Federico Almanza, a quien señaló como presunto testaferro del denominado 'Cartel de las Marionetas'. Durante una intervención, Petro advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió acciones inmediatas para proteger al funcionario.

“¿Quiere matar al director de la ANT?”, expresó el presidente al referirse al caso, al tiempo que solicitó al ministro de Defensa y a la Policía Nacional tomar medidas urgentes.

El jefe de Estado aseguró que detrás de estas amenazas hay un intento de despojar a campesinos beneficiarios de la reforma agraria, particularmente en el Magdalena Medio, donde se estarían disputando predios que fueron objeto de extinción de dominio.

En ese sentido, Petro alertó que existe una ofensiva para recuperar estos bienes y devolverlos a estructuras ilegales, lo que, según dijo, pondría en riesgo los avances en materia de acceso a la tierra.

“La mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos”, afirmó el mandatario, al insistir en la necesidad de fortalecer la protección a quienes han sido beneficiarios de estos procesos.

Además, planteó la creación o fortalecimiento de unidades especializadas de la Policía para garantizar la seguridad de los campesinos vinculados a la Reforma Agraria, en medio de lo que describió como una disputa por el control de estos territorios.

El pronunciamiento del presidente se da en un contexto de tensiones por la implementación de la política de tierras, uno de los ejes centrales de su gobierno, y en medio de denuncias sobre presiones y amenazas en regiones donde se adelantan procesos de redistribución.