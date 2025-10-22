¿Nairo Quintana seguirá con Movistar en 2026?

Además del colombiano, el equipo masculino también aseguró la continuidad de Alberto Torres, Nelson Oliveira, Jorge Arcas, Jefferson Cepeda y Orluis Aular. En el plantel femenino, renovaron Aude Biannic (Francia), Sara Martín (España) y Tota Magalhaes (Brasil), consolidando así una base sólida de cara a los próximos retos del ciclismo internacional.

Un histórico de la escuadra azul

Con esta renovación, Nairo alcanzará 11 temporadas vestido de azul, una cifra que lo consolida como uno de los grandes emblemas en la historia reciente del Movistar Team. En su primera etapa logró los mayores éxitos de su carrera: campeón del Giro de Italia (2014), campeón de la Vuelta a España (2016), además de múltiples podios en el Tour de Francia.

En este 2025, el boyacense disputó el Giro de Italia, finalizando en la posición 25, en una edición marcada por su recuperación y adaptación tras su regreso. Lamentablemente, no pudo participar en la Vuelta a España debido a una fuerte caída sufrida durante la Vuelta a Burgos.

Movistar Team destacó en su comunicado que estas renovaciones responden a una estrategia clara: mantener un equilibrio entre juventud, experiencia y liderazgo para consolidar su proyecto a mediano y largo plazo.

“Con estas renovaciones, Movistar Team asegura la continuidad de un núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo”, resaltó la escuadra.

Para Nairo, este nuevo capítulo representa la posibilidad de cerrar su carrera en el equipo que lo vio convertirse en una leyenda del ciclismo mundial. Su historia con Movistar, que parecía haber concluido en 2019, ahora tiene un nuevo impulso con miras a un 2026 que podría ser decisivo.