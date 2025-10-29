El gigante tecnológico Amazon se prepara para ejecutar el mayor despido masivo de su historia, que afectará a 30.000 empleados corporativos a partir del 28 de octubre de 2025, según adelantó la agencia Reuters.

Esta cifra equivale al 10% de los casi 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales y supera los 27.000 despidos de 2022, realizados durante la crisis de suministros que ralentizó la llegada de microprocesadores.

De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, el plan busca reducir gastos y corregir la sobrecontratación ocurrida durante el auge de la pandemia. El recorte, además, forma parte de una estrategia más amplia para adaptarse al impacto de la inteligencia artificial (IA) y la automatización en sus procesos internos.

Áreas y divisiones afectadas por los despidos

El plan de despidos afectará a casi todas las divisiones de la empresa, incluyendo recursos humanos, dispositivos y servicios, operaciones y comunicaciones. Los gerentes de los equipos implicados recibieron formación específica para manejar la comunicación con los empleados una vez comiencen las notificaciones oficiales.

Durante los últimos años, Amazon ha venido reduciendo personal en distintas filiales, como podcasting, comunicaciones y desarrollo de dispositivos, anticipando la transición hacia una estructura más automatizada.