Cabecillas del ELN huyen de Venezuela tras caída de Maduro

Los cabecillas de grupos armados colombianos que presuntamente operaban desde territorio venezolano estarían regresando a Colombia tras la operación militar de Estados Unidos que concluyó con el arresto de Nicolás Maduro, según reveló este martes 6 de enero de 2026 una fuente militar colombiana.

De acuerdo con la información conocida por las Fuerzas Armadas de Colombia, varios líderes de organizaciones ilegales comenzaron a desplazarse luego de los ataques ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump, ejecutados el sábado anterior en Venezuela. Bogotá mantiene desde hace años la sospecha de que jefes de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC residían al otro lado de la frontera.

Le puede interesar: Así cayó un cargamento de 100 kilos en El Dorado: lo olió un perro

Un alto responsable militar aseguró que existe conocimiento de que algunos de estos dirigentes intentan cruzar nuevamente hacia Colombia, lo que ha elevado las alertas de seguridad en las zonas limítrofes.

Venezuela, presunto refugio de líderes guerrilleros

Centros de investigación sobre el conflicto armado y organizaciones como Human Rights Watch han sostenido que grupos armados colombianos operan en Venezuela con conocimiento de las autoridades locales, e incluso con respaldo en regiones fronterizas. Estas afirmaciones fueron negadas de manera reiterada por Nicolás Maduro durante su mandato.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro considera que varios de los máximos líderes insurgentes podrían haberse establecido en Venezuela. Entre los nombres mencionados figura alias Antonio García, máximo comandante del ELN, así como Iván Márquez, exnúmero dos de las FARC, quien tras firmar el acuerdo de paz de 2016 conformó una nueva organización armada.

La caída de Maduro ha generado un escenario de incertidumbre regional, especialmente por el posible movimiento de estos cabecillas armados hacia territorio colombiano.

Alerta máxima y despliegue militar en la frontera

El Ministerio de Defensa de Colombia advirtió que la presencia de líderes armados en la línea fronteriza representa una amenaza directa para la seguridad nacional, particularmente tras el traslado de Maduro a Nueva York, donde deberá responder ante la justicia estadounidense.

Como medida preventiva, Bogotá emitió una alerta por posibles atentados y ordenó el despliegue de aproximadamente 30.000 militares a lo largo de la frontera colombo-venezolana, que se extiende por más de 2.200 kilómetros.

También le puede interesar: Siete muertos en Antioquia y Norte de Santander en un solo día

Tensión con Estados Unidos y advertencias armadas

El despliegue se produce en medio de advertencias de Donald Trump sobre un posible ataque en suelo colombiano contra estructuras del narcotráfico, así como amenazas dirigidas al mandatario colombiano.

Petro, exguerrillero que firmó la paz en la década de 1990, afirmó que estaría dispuesto a retomar las armas para defenderse ante una eventual agresión de Washington. En paralelo, distintos grupos guerrilleros colombianos advirtieron que responderán con las armas si Estados Unidos intenta ingresar militarmente a Colombia.

El escenario mantiene en vilo a la región, con una frontera militarizada y una creciente tensión entre actores armados, gobiernos y potencias extranjeras.

*Con información de EFE*