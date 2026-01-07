La operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, dejó al descubierto nuevos detalles sobre lo ocurrido dentro del complejo donde se refugiaban. De acuerdo con funcionarios del Gobierno de Donald Trump, ambos resultaron heridos en la cabeza al intentar escapar de las fuerzas estadounidenses durante el operativo.

Según la versión entregada a legisladores estadounidenses, Maduro y Flores corrieron dentro del complejo y trataron de ocultarse detrás de una pesada puerta de acero, pero el marco bajo provocó que se golpearan la cabeza mientras huían. Tras ser reducidos por integrantes de la Delta Force, recibieron primeros auxilios antes de ser trasladados bajo custodia.

Los pormenores de la captura fueron expuestos durante una sesión informativa de más de dos horas, celebrada el lunes por la noche, en la que participaron figuras centrales del gabinete estadounidense. Entre los asistentes estuvieron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Durante ese encuentro, los funcionarios detallaron tanto el desarrollo de la operación como el estado físico de los detenidos, en medio de un escenario de alta tensión regional.

Comparecencia judicial y señales de deterioro físico

Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal el lunes, donde sus lesiones fueron visibles, según reporteros presentes. El abogado de Flores aseguró ante el juez que su clienta sufrió lesiones significativas durante la captura y advirtió que podría tener una fractura o un fuerte moretón en las costillas, por lo que solicitó exámenes médicos completos, incluida una radiografía.

Durante la audiencia, Flores se balanceaba y mantenía la cabeza inclinada en varios momentos, mientras que Maduro mostró dificultades para sentarse y ponerse de pie. Los bocetos judiciales mostraron a Flores con vendajes en la cabeza, aunque funcionarios del Gobierno estadounidense calificaron su lesión craneal como menor.