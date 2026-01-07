Delcy Rodríguez contradice a Trump y niega control externo en Venezuela

Movilización ciudadana y respaldo al liderazgo interno

En su discurso, Rodríguez destacó que el pueblo venezolano está activo en las calles, participando en marchas para exigir la libertad del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos tras un importante operativo militar en Caracas y tres estados vecinos. La presidenta encargada subrayó que estas movilizaciones reflejan un compromiso popular con el proceso interno de Venezuela.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas”, agregó, y ante posibles advertencias dijo: “En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”. Con esta frase, Rodríguez marcó una postura desafiante frente a las presiones externas señaladas por Trump.

Además, Rodríguez hizo un llamado a los venezolanos para que mantengan su trabajo y colaboración para lograr los objetivos productivos planteados para este año, resaltando la importancia de mantener el esfuerzo en los sectores clave de la economía nacional.

Declaraciones de Trump y su equipo sobre la transición

El lunes, el presidente Donald Trump declaró que altos funcionarios de su gobierno estarían a cargo de la transición en Venezuela, una afirmación que ha sido objeto de disputa entre Caracas y Washington. Según Trump, los encargados de coordinar este proceso serían el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, lo que sugiere una participación directa de la administración estadounidense en asuntos internos de Venezuela.

Asimismo, en una entrevista con NBC News, Trump mencionó que su vicepresidente, JD Vance, también formaría parte de este equipo, aunque ha mantenido un perfil más discreto desde que el sábado se produjo el “gran despliegue militar y de operaciones especiales” con el objetivo de capturar a Maduro y Flores. Trump también aseguró que él sería quien tendría la última palabra en las decisiones clave sobre Venezuela.

Rubio, por su parte, explicó que los responsables estadounidenses trabajarían desde un ámbito de políticas públicas, y que el esfuerzo para dirigir la transición sería un proyecto del “aparato de seguridad nacional” en su conjunto.

Amenazas y condiciones sobre recursos naturales

Durante el fin de semana, Trump también exigió a Rodríguez un “acceso total” a los recursos naturales de Venezuela, principalmente al petróleo, y advirtió que podrían realizar nuevos ataques si el gobierno venezolano “no se porta bien”. Estas declaraciones han intensificado la disputa diplomática entre ambos países, generando un clima de creciente tensión y una narrativa contradictoria en torno a la soberanía venezolana y el papel de Estados Unidos en su proceso político interno.

Un choque de narrativas sobre la soberanía venezolana

La posición de Delcy Rodríguez contrasta explícitamente con las declaraciones de la Casa Blanca. Mientras que Estados Unidos sostiene que su administración supervisará la transición y que Rodríguez “está cooperando”, la presidenta encargada recalca que no existe ningún control extranjero en la gobernabilidad de Venezuela y que las decisiones internas corresponden exclusivamente al pueblo y a las instituciones del país.

Este choque de narrativas pone de manifiesto la complejidad del momento político venezolano, marcado por tensiones entre la defensa de la soberanía nacional y las presiones internacionales en medio de un contexto de crisis y reclamos de legitimidad.

*Con información de EFE*