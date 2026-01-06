Roy Barreras pide blindar a Colombia del régimen de Maduro

Venezuela, una dictadura que impacta directamente a Colombia

El aspirante presidencial reconoció que lo que ocurre en Venezuela afecta de manera directa a Colombia, especialmente en materia de seguridad, migración y estabilidad fronteriza. Por ello, insistió en que el Estado colombiano debe proteger la frontera para evitar que grupos armados ilegales como el ELN o la Segunda Marquetalia intenten aprovechar la coyuntura para controlar pasos estratégicos.

Barreras advirtió que un agravamiento de la crisis venezolana podría generar nuevos hechos violentos y desbordar la capacidad institucional del país si no se toman medidas preventivas. “La prioridad es cuidar a los colombianos y evitar escenarios de mayor desestabilización”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles señalados por Barreras fue el riesgo de una nueva migración masiva. Según explicó, solo una transición democrática rápida y pacífica en Venezuela podría evitar que millones de venezolanos vuelvan a cruzar la frontera hacia Colombia, como ocurrió en años anteriores.

En ese contexto, señaló que el desconocimiento de resultados electorales y la permanencia del régimen de Maduro profundizan la crisis humanitaria. No obstante, defendió que cualquier solución debe darse sin intervención militar extranjera, bajo el acompañamiento de organismos multilaterales.

Rechazo a la intervención extranjera y defensa de la soberanía

Barreras fue especialmente crítico frente a sectores que, desde Colombia, promueven una intervención internacional como salida a la crisis venezolana. Calificó esas posturas como indignas e irresponsables, y recordó que ese tipo de acciones históricamente han generado más violencia.

“El colonialismo y la ley del más fuerte no pueden ser el camino”, afirmó, al insistir en que la Carta de las Naciones Unidas debe ser el marco para cualquier actuación internacional frente a Venezuela.

Colombia no debe elegir entre el caos venezolano y el miedo

Finalmente, el candidato reiteró que Colombia no está condenada a repetir el caos de Venezuela, ni a caer en discursos extremistas que se alimentan del miedo. A su juicio, el país puede elegir un gobierno estable, seguro y pragmático, capaz de manejar la crisis regional sin sacrificar la democracia ni la soberanía.

Barreras concluyó que el reto del próximo gobierno será blindar a Colombia de los efectos de la dictadura venezolana, fortalecer la institucionalidad y resolver los problemas internos sin ceder ante presiones externas.