Rescatan a niño que vivió encerrado en una camioneta desde 2024 en Francia

Lo que parecía un sonido extraño en medio de la rutina terminó revelando uno de los casos más impactantes recientes en Francia. En el municipio de Hagenbach, ubicado en una zona fronteriza con Suiza y Alemania, un vecino decidió contactar a la policía tras escuchar ruidos que parecían provenir de un menor dentro de un vehículo estacionado.

La intervención se produjo el lunes, cuando los agentes llegaron al lugar y, ante la sospecha, forzaron la apertura de una camioneta utilitaria. En su interior encontraron a un niño de 9 años en condiciones que evidenciaban un prolongado confinamiento.

El estado del menor encendió las alarmas

Según el fiscal Nicolas Heitz, el menor fue hallado en una situación crítica: estaba en posición fetal, sin ropa, cubierto con una manta y rodeado de residuos y excrementos.

El informe oficial detalla que presentaba signos evidentes de desnutrición y que había perdido la capacidad de caminar, presuntamente por haber permanecido durante largos periodos en la misma postura.

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El niño fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada mientras se evalúan las secuelas físicas y psicológicas del encierro.

Durante los interrogatorios, el padre aseguró que había tomado la decisión de aislar al menor en noviembre de 2024 con el argumento de protegerlo. Según su versión, su pareja pretendía internar al niño en un centro psiquiátrico cuando tenía 7 años.

No obstante, las autoridades descartaron esa hipótesis tras verificar que no existe historial clínico que respalde problemas de salud mental en el menor. Además, se conoció que tenía un buen desempeño escolar antes de desaparecer.

El niño manifestó a los investigadores que tenía conflictos con la pareja de su padre y que creía que la decisión de encerrarlo fue tomada como una supuesta salida ante esa situación. También aseguró que no se bañaba desde 2024.

Captura, cargos y medidas de protección

El padre fue imputado por secuestro y otros delitos, y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, la pareja del hombre negó conocer lo que ocurría dentro del vehículo. A pesar de ello, enfrenta cargos preliminares por no auxiliar a un menor en peligro, aunque fue dejada en libertad bajo supervisión judicial.

En paralelo, las autoridades activaron medidas de protección para otros menores relacionados con el entorno familiar. La hermana del niño, de 12 años, y la hija de la pareja, de 10, quedaron bajo el cuidado de los servicios sociales.

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La Fiscalía intenta establecer si más personas tenían conocimiento del encierro. De acuerdo con los testimonios recopilados, amigos y familiares creían que el menor se encontraba en una institución psiquiátrica, mientras que en su entorno educativo se informó que había sido trasladado a otro colegio.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del niño ni de sus familiares, en medio de un caso que ha generado conmoción en la comunidad.

Habitantes de Hagenbach manifestaron su sorpresa al conocer los hechos, señalando que desconocían por completo la situación, lo que abre interrogantes sobre cómo un caso de esta magnitud pudo pasar inadvertido durante tanto tiempo.