A la cárcel conductor señalado de abusar y robar mujeres en plataformas digitales

Un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación permitió ubicar y judicializar a un hombre señalado de cometer graves delitos mientras operaba como conductor en plataformas digitales de transporte en el departamento de Antioquia. Es investigado por su presunta responsabilidad en hechos de hurto y abuso sexual contra dos mujeres extranjeras en los municipios de Medellín y Envigado.
Las autoridades lograron avanzar en el caso gracias a labores investigativas desarrolladas por una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, que recopiló elementos materiales probatorios clave para la identificación del sospechoso.
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Dos ataques ocurridos en agosto de 2025
De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió en la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando el ahora procesado habría intimidado con un arma cortopunzante a una mujer de 21 años que se movilizaba como pasajera.
Según la información oficial, el hombre no solo le habría robado dinero en efectivo, sino que posteriormente la habría sometido a un abuso sexual.
El segundo caso que se le atribuye tuvo lugar el 18 de agosto de 2025, en el municipio de Envigado (Antioquia). En este episodio, la víctima fue una mujer de 22 años, quien habría sido sometida a distintos vejámenes y despojada de sus pertenencias por el mismo individuo.
Uso de vehículo alquilado y documentos falsos
Las indagaciones también revelaron detalles sobre el modo de operación del señalado agresor. Según la Fiscalía, el acusado habría llegado al Valle de Aburrá procedente de la Costa Atlántica y alquiló un vehículo particular que posteriormente registró para prestar servicios de transporte.
Este automotor habría sido utilizado como herramienta para acercarse a las víctimas y ejecutar los delitos. Adicionalmente, se estableció que el hombre habría utilizado una licencia de conducción falsificada, expedida a nombre de un tercero, lo que le permitía operar sin levantar sospechas en las plataformas.
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Cargos imputados y medida de aseguramiento
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, así como falsedad material en documento público agravado.
Durante las audiencias concentradas, el acusado no aceptó los cargos formulados en su contra.
Un juez de control de garantías determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar los controles en los servicios de transporte por aplicaciones, así como la necesidad de que los usuarios verifiquen la información del conductor antes de iniciar cualquier trayecto.