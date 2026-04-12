A la cárcel conductor señalado de abusar y robar mujeres en plataformas digitales

Un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación permitió ubicar y judicializar a un hombre señalado de cometer graves delitos mientras operaba como conductor en plataformas digitales de transporte en el departamento de Antioquia. Es investigado por su presunta responsabilidad en hechos de hurto y abuso sexual contra dos mujeres extranjeras en los municipios de Medellín y Envigado.

Las autoridades lograron avanzar en el caso gracias a labores investigativas desarrolladas por una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, que recopiló elementos materiales probatorios clave para la identificación del sospechoso.

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Dos ataques ocurridos en agosto de 2025

De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió en la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando el ahora procesado habría intimidado con un arma cortopunzante a una mujer de 21 años que se movilizaba como pasajera.

Según la información oficial, el hombre no solo le habría robado dinero en efectivo, sino que posteriormente la habría sometido a un abuso sexual.

El segundo caso que se le atribuye tuvo lugar el 18 de agosto de 2025, en el municipio de Envigado (Antioquia). En este episodio, la víctima fue una mujer de 22 años, quien habría sido sometida a distintos vejámenes y despojada de sus pertenencias por el mismo individuo.