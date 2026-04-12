Asimismo, el partido tildó lo ocurrido como una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. En su pronunciamiento, agregó que “Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”.

Este hecho se suma a otros ataques recientes contra la campaña de la candidata, pues el pasado 11 de abril el partido también denunció la destrucción de elementos publicitarios de Paloma Valencia en el departamento de Santander.

Ante esta situación, el Centro Democrático enfatizó que: “No es destruyendo las ideas de otro como se multiplica, por el contrario lo único que se logra es dividir y restar”.

El Gobierno Nacional se pronuncia ante las amenazas

Tras la denuncia realizada por el expresidente Álvaro Uribe, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó a través de su cuenta en X el firme rechazo del Gobierno ante las amenazas de muerte contra Paloma Valencia y los actos vandálicos en su sede de campaña.

Al respecto, Benedetti indicó: "Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección".

Por su parte, el Procurador General, Gregorio Eljach, condenó las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Santander.

Apoyo de Cepeda y De La Espriella

Entre tanto, otros candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, expresaron su rechazo ante las amenazas contra Valencia.

"Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con Paloma", aseguró Abelardo en su cuenta de X.