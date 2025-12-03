Inicio
Mundo

Gobierno Trump no descarta redadas migratorias durante el Mundial 2026

Mié, 03/12/2025 - 18:34
El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, afirmó que ninguna medida para “hacer más seguro” al país está descartada durante la cita deportiva.
Copa del mundo 2026
Créditos:
FIFA

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA que el país acogerá en 2026, según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.

"Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración Trump.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EE.UU. para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración del Mundial de fútbol recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

El hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que los países europeos o Japón cuentan con exención de visas.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de diecinueve naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a EE.UU. por orden del Gobierno Trump, Haití e Irán, Giuliani destacó que "parte" de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del que depende la concesión de visados. 

Mundo
Estados Unidos
Copa del Mundo 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Gobierno Trump no descarta redadas migratorias durante el Mundial 2026
Copa del mundo 2026
El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, afirmó que ninguna medida para “hacer más seguro” al país está descartada durante la cita deportiva.
Política
Pacto Histórico: CNE le otorga personería como partido político
Pacto Histórico
El CNE reconoció al Pacto Histórico como partido único tras la fusión de UP, Polo y Comunista, en un salvavidas jurídico a días del cierre electoral.
Konciencia
La Medicina Transpersonal: cuando el cuerpo no basta para sanar
La Medicina Transpersonal: cuando el cuerpo no basta para sanar
La enfermedad —desde este enfoque— no es un enemigo, sino un mensajero. Una carta que la vida nos envía para ajustar esa unidad vital.
Tendencias
Lo que debe tener en cuenta a la hora de regalar un reloj
Reloj
Se acerca la Navidad y una de las mejores opciones de regalo para un hombre es un clásico reloj, ¿por qué?