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Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní, al que amenaza

Lun, 30/03/2026 - 09:39
El presidente de EE. UU. aseguró que hay avances con un “nuevo régimen” iraní, pero advirtió ataques si no hay acuerdo.
US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House upon his return to Washington, DC, USA, 29 March 2026.
Créditos:
EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, pero reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país "si no se llega pronto a un acuerdo".

En un mensaje en su red social Truth, Trump afirmó además que "se han logrado grandes avances" en la negociación con ese presunto nuevo régimen iraní "para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", pero sin entrar en detalles.

"Pero, si por cualquier motivo no se llega pronto a un acuerdo, al que probablemente llegaremos, y si el estrecho de Ormuz no se 'abre al tráfico' de inmediato, concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos 'tocado', a propósito", añadió.

Trump aseguró que esa venganza se acometería "en represalia por nuestros numerosos soldados, y otras personas, que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años de 'reinado del terror' del antiguo régimen".

El mandatario ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz para dar espacio a unas negociaciones que Irán niega que existan: apenas reconocen el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

En paralelo, Estados Unidos está aumentando su presencia militar de EE.UU. en Oriente Medio, con el despliegue de unos 50.000 efectivos y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán.

Trump ha dejado abierta la posibilidad de apoderarse de la isla iraní de Jarg, que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, y se plantea también una operación militar para exportar el uranio enriquecido del país, según el diario The Wall Street Journal.

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