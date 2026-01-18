El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Nicolás Maduro que contemplaba su exilio de Venezuela, como parte de gestiones diplomáticas orientadas a buscar una salida pacífica a la crisis política que atraviesa el país.

Así lo afirmó el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, quien explicó que el Vaticano trabajó para encontrar una solución “que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible”.

Parolin hizo estas declaraciones en la tarde del sábado, al margen de un acto oficial, y se refirió de manera indirecta a informaciones publicadas en medios internacionales. “Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, señaló, en alusión a versiones que indicaban una intervención del Vaticano para conseguir un salvoconducto para el mandatario venezolano.

El alto funcionario insistió en que la postura de la Santa Sede ha sido siempre promover soluciones pacíficas y dialogadas, aunque reconoció que las gestiones no prosperaron. “Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho”, afirmó.

Sobre el escenario actual en Venezuela, Parolin advirtió que el país atraviesa un momento “de gran incertidumbre” y expresó su deseo de que la situación “evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica”. En ese contexto, subrayó que “la situación es muy precaria, la gente sufre”.

El ‘número dos’ del Vaticano también consideró que en el país “es necesaria una democratización”, en referencia a la urgencia de avanzar hacia soluciones políticas e institucionales que permitan superar la crisis.

Aunque Parolin no entregó detalles sobre los contactos o propuestas específicas, el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría intentado negociar una oferta de asilo en Rusia para Maduro, como parte de los esfuerzos por facilitar una salida negociada.

El papa León XIV se ha referido en varias ocasiones a la situación venezolana. La más reciente fue este viernes, durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en el que pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.