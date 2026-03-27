Carlos Caicedo negó acoso sexual y arremetió contra el Gobierno Petro

El candidato presidencial Carlos Caicedo respondió de frente a las acusaciones de presunto acoso sexual que revelaron algunos medios de comunicación. Su postura fue tajante y sin matices.

“No hay ninguna denuncia de ninguna persona que haya sido presuntamente acosada”, afirmó. Y reiteró: “A lo largo de nuestra carrera pública no ha habido un solo caso de denuncia por acoso, no ha habido”.

Caicedo también cuestionó el contexto en el que surgieron los señalamientos: “salen en plena coyuntura de elecciones… por hechos presuntamente acaecidos años atrás”.

Frente a los chats difundidos, insistió en que carecen de validez si no llegan a instancias judiciales: “a cualquiera le pueden fabricar unos chats, lo importante es acudir a la justicia”.

Y remató con una crítica directa al rol mediático: “no son los medios de comunicación los que determinan las responsabilidades”.

Golpe a Petro: “encontramos más bien oportunismo”

Más allá de la polémica personal, Caicedo lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, marcando una distancia política clara.

“No encontramos sinceridad, encontramos más bien oportunismo”, dijo al referirse a los sectores que han llegado al Ejecutivo.

Según el candidato, esas alianzas han frenado las transformaciones prometidas: “el presidente convocó sectores que irían a ponerle zancadillas para que no avanzara en el cumplimiento de las promesas que le hizo al pueblo colombiano”.

También insistió en que se trata de actores políticos recurrentes en distintos gobiernos: “han pasado de partido en partido, ahora que está Petro en el gobierno son más que sectores progresistas, más bien oportunistas”.

“Ministros poco competentes” y crítica al establecimiento

El aspirante presidencial elevó el tono al referirse a funcionarios del actual gobierno y a su cercanía con sectores tradicionales.

“Tuvo ministros que realmente aportaron muy poco, fueron poco competentes y tenían nexos con la política tradicional”, aseguró.

Además, cuestionó el modelo de alianzas en el Congreso: “No podemos compartir ese tipo de coaliciones con políticos tradicionales que perpetúan el statu quo”.

Para Caicedo, estas decisiones han afectado la posibilidad de cambios estructurales en el país.

Diferencias con Petro: “muy poca experiencia en la gestión”

Caicedo también buscó marcar una diferencia de fondo con el presidente en términos de trayectoria y enfoque de gobierno.

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“El presidente viene de una izquierda parlamentaria, con muy poca o prácticamente nula experiencia en la gestión pública”, afirmó.

En contraste, defendió su propia experiencia: “gobernando aún en medio de dificultades enormes, sacando adelante proyectos que le cambiaron la vida a miles de personas”.

Y planteó una crítica estructural al modelo actual: “la mayoría del pueblo colombiano vive en las regiones, abogamos por una profunda descentralización”.

“Pagar por estudiar”: la apuesta central

En medio de las críticas, Caicedo expuso su principal propuesta de campaña: un modelo que combine educación e ingresos para jóvenes.

“La principal propuesta tiene que ser rescatar a nuestra juventud (…) pagándoles por estudiar”, explicó.

El candidato argumentó que esta estrategia atacaría varias problemáticas a la vez: “no podemos seguir dándole una aspirina a un sistema cuyos males son estructurales: desigualdad, pobreza, falta de oportunidades”.

Además, vinculó directamente esta propuesta con la seguridad: “con educación e ingresos se enfrentan las causas de la violencia”.

Campaña: “La gente está esperando propuestas convincentes”

De cara a la contienda electoral, Caicedo aseguró que su estrategia se enfocará en los votantes indecisos.

“Hay muchas personas que están esperando propuestas convincentes”, dijo.

Y concluyó con una apuesta clara de campaña: “cuando la gente conoce nuestras propuestas, se enamora de ellas. Es posible salir adelante con educación y con ingresos para las familias”.

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