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Leonardo Huerta: el profesor que llegó a ser la fórmula de Claudia López

Lun, 23/03/2026 - 08:00
El candidato vicepresidencial habló de su historia, respondió a quienes lo llaman “NN” y expuso sus propuestas en salud, educación y país.
Leonardo Huerta, candidato a la Vicepresidencia.
Créditos:
Kienyke.com

Leonardo Huerta no es un nombre ampliamente conocido en la política nacional, pero hoy es la fórmula vicepresidencial de Claudia López. En entrevista con Kienyke.com, el académico y exfuncionario público explicó cómo llegó a este escenario, defendió su trayectoria y expuso sus principales apuestas para el país.

Su elección, según contó, no obedeció a cálculos tradicionales de poder. “Claudia López no escoge con un cálculo aritmético de votos. Es una apuesta por alguien que representa a la clase media, que se hizo a pulso y salió a recoger firmas”, afirmó.

Huerta hizo énfasis en que su candidatura busca dar voz a un sector mayoritario en Colombia. “Creemos que la mayoría en Colombia somos la clase media. Las personas que nos levantamos a trabajar de día y cuando termina la jornada laboral nos vamos a estudiar de noche para salir adelante”, señaló.

Frente a las críticas por su bajo reconocimiento, respondió con firmeza. “A mí me dicen que soy un NN, que qué me legitima. Me legitiman 637.000 firmas válidas, pero también un recorrido académico y experiencia en el sector público”, explicó.

Ese recorrido incluye su trabajo como docente en múltiples universidades del país y su paso por la Defensoría del Pueblo. “Logramos resolver más de 120.000 casos de personas que no recibían medicamentos o atención médica, llevando el servicio directamente a los territorios”, indicó.

De hecho, su conocimiento del país es uno de los pilares que resalta. “He estado en lugares donde la distancia no se mide en kilómetros sino en galones de gasolina, donde la diferencia entre la vida y la muerte es poder llegar a un hospital”, relató, al referirse a su experiencia en regiones apartadas.

En materia de salud, Huerta fue claro en señalar que se trata de una crisis estructural. “Hoy la salud está en una crisis profunda. No es solo un problema de las EPS, es de todo el sistema”, afirmó.

También habló de educación, otro de los ejes de su propuesta. Para él, el principal reto no es la cobertura, sino la calidad. “Hoy hay cupos suficientes, pero no hay calidad. Si no garantizamos educación desde el preescolar, no podemos hablar de acceso real a la universidad”, explicó.

Huerta ilustró esta desigualdad con ejemplos de territorio. “Un estudiante de séptimo en zonas rurales puede no dominar operaciones básicas, mientras otros en ciudades avanzan en bilingüismo. Así es muy difícil competir en igualdad de condiciones”, dijo.

Sobre el gobierno actual, aseguró que el país necesita bajar el tono de la confrontación. “Colombia no puede seguir en la política del odio ni en la búsqueda de culpables. El objetivo debe ser resolver los problemas de la gente”, afirmó.

Finalmente, el candidato insistió en que su campaña busca conectar desde la autenticidad. “Nosotros no nos disfrazamos. Representamos a la clase media, a la gente que vive de su trabajo y quiere salir adelante”, concluyó.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.

Creado Por
Sandra Vargas
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