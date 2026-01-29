La elección de la curul internacional en la Cámara suele sentirse lejana desde Colombia, pero en 2026 puede terminar siendo de las disputas más cerradas del Congreso. Hay 17 listas y 43 candidatos compitiendo por un solo escaño, con un electorado repartido por el mundo.

Una curul grande en el papel, pequeña en votos reales

La Registraduría ha informado que hay cerca de 4,7 millones de colombianos en el exterior y que para este ciclo están habilitadas alrededor de 1,1 millones de personas. Suena enorme, pero el detalle es otro. La participación histórica suele ser baja frente al tamaño del censo por distancias, horarios, falta de información clara y barreras prácticas para llegar a un consulado.

Ese hueco explica por qué la curul termina definiéndose con votaciones relativamente pequeñas. En 2022, por ejemplo, la representante Carmen Felisa Ramírez Boscán se movió en el orden de los 14.900 votos. En 2018, el representante Juan David Vélez Trujillo alcanzó 40.024 votos, una cifra alta para esta circunscripción, pero todavía pequeña si se compara con el universo habilitado. En un escenario tan fragmentado, no gana quien “convenza a todos”, sino quien mueva mejor a los que sí pueden y sí van a votar.

Una campaña sin plazas públicas

En Colombia la campaña usualmente se mide en recorridos, eventos masivos y estructuras territoriales. Afuera el mapa cambia. La votación se hace en consulados y suele abrirse durante la semana previa a la jornada nacional, con una ventana que en el debate público se ha ubicado entre el 2 y el 8 de marzo.

Eso empuja campañas con tres rasgos que se repiten, casi sin importar el partido. Primero, eventos en ciudades nodo donde la diáspora se concentra. El ejemplo más visible es Miami y su entorno, donde se han hecho lanzamientos y reuniones en lugares como Doral. Segundo, mensajes de utilidad inmediata. Trámites, atención consular, orientación para votar, canales de respuesta ante problemas cotidianos. Y tercero, una campaña digital intensiva. La plaza pública se reemplaza por WhatsApp, grupos comunitarios, transmisiones en vivo y cadenas que apuntan a algo concreto, que la persona sepa dónde votar y vaya.

El cuello de botella es la confianza y el trámite

Aquí el punto crítico no es solo político. También es administrativo. La información sobre inscripción o actualización de datos electorales se vuelve parte del corazón de la campaña, porque define quién llega a la urna y quién se queda por fuera. Por eso varios aspirantes han insistido en pedagogía y verificación, con recordatorios sobre fechas de cierre y la idea clave de que el trámite no depende del estatus migratorio.

Al mismo tiempo, se ha instalado una discusión sobre garantías electorales para el voto en el exterior, con llamados a mayor vigilancia y seguimiento institucional. Ese debate no es accesorio. Cuando el margen de victoria puede ser de pocos miles, cualquier falla logística pesa más de lo que parece.

¿Por qué importa?

La curul internacional no define mayorías en el Congreso, pero sí deja dos señales útiles. La primera es si los partidos logran convertir una diáspora amplia en electorado real, algo que depende más de organización que de publicidad. La segunda es qué tanto la representación queda concentrada en pocas ciudades y redes, lo que termina moldeando prioridades como calidad consular, derechos políticos y servicios básicos de atención al migrante.

Con 43 candidaturas para una sola curul, la campaña más efectiva probablemente no será la más ruidosa. Será la que logre algo simple y difícil a la vez, que su gente se ubique, confíe y llegue a votar.