Felipe Córdoba insiste en el aval conservador y llama a la unidad del partido

El excontralor general y hoy precandidato presidencial, Felipe Córdoba, afirmó en entrevista con KienyKe.com que está listo para inscribirse por el Partido Conservador, mientras el directorio evalúa la solicitud de 12 de sus integrantes que pidieron ampliar el plazo y permitir su ingreso a la contienda interna.

“Me siento muy honrado de que un partido de 176 años como el Conservador considere invitarme a ser parte de él”, aseguró Córdoba, quien sostuvo que sus principios —defensa de la familia, el orden y la tradición católica— coinciden con las bases doctrinarias de la colectividad. Recordó, además, que ya hacía parte del Comité Ideológico y Programático, por lo que no llega como “un actor ajeno”.

Un aterrizaje en medio de tensiones internas

La posibilidad de que Córdoba reciba el aval ha generado malestar en un sector conservador que respalda al también aspirante presidencial Efraín Cepeda, quien ha manifestado públicamente su desacuerdo con la entrada del excontralor.

Frente a esto, Córdoba evitó confrontaciones directas:

“No tengo ningún problema con el doctor Cepeda, es mi amigo; pero esto va más allá. Lo que necesitamos es unir al partido y unir al país”, señaló.

Incluso abrió la puerta a trabajar con él en caso de que resulte elegido como candidato único: “Lo importante es la unidad; todas las facciones deben estar dentro del proyecto”.

El precandidato insistió en que la división no nació con su nombre: “El partido ya venía dividido desde hace tiempo. Lo que las mayorías están mostrando es que buscan a alguien que pueda unir y dar vocación de poder en 2026”.

¿Por qué dejó las firmas y quiere el aval azul?

Córdoba explicó que decidió suspender la recolección de firmas debido a la invitación formal de un partido “cuyas costumbres y principios comulgan” con los suyos.

“Es una oportunidad muy importante para mostrar coherencia entre mis valores y los del Conservador”, dijo.

El excontralor aseguró que su eventual candidatura azul no solo busca cohesionar al partido, sino articular una coalición más amplia: hizo llamado al Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático para construir una alianza que enfrente al “candidato del actual gobierno” en 2026.

Inscripción sería en los próximos días

Sobre la fecha de su inscripción oficial, confirmó que será “al final de esta semana o comenzando la próxima”, a la espera de la decisión final del directorio.

Córdoba reiteró que está dispuesto a someterse a una consulta en marzo, donde los ciudadanos definan quién representará a la coalición de centroderecha. “Que los colombianos digan cuál es el candidato que más les gusta”, afirmó.

