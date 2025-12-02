¿Por qué el diario sueco Expressen aparece bloqueado? Esto dice MinTIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) respondió a las dudas que surgieron tras conocerse el bloqueo del portal del diario sueco Expressen en Colombia, una situación que encendió un debate público sobre posibles censuras y motivó solicitudes de explicación formal por parte de congresistas como Katherine Miranda.

El caso generó especial atención debido a que el medio europeo ha publicado recientemente reportajes sobre la vida de Verónica Alcocer durante su estadía en Suecia, lo que llevó a varios sectores políticos a cuestionar si la restricción tenía algún trasfondo distinto al técnico. Sin embargo, el MinTIC aseguró que las decisiones de bloqueo no dependen de esa cartera.

MinTIC asegura que no ordena bloqueos

Gloria Perdomo, viceministra de Conectividad, explicó que el ministerio no tiene facultad para ordenar la restricción de páginas web y que su papel se limita a verificar que los proveedores de internet cumplan con las disposiciones emitidas por otras autoridades competentes, especialmente en casos relacionados con ciberdelitos o riesgos para los usuarios.

Lea aquí: Álvaro Uribe confirmó que Miguel Uribe ya no es precandidato del Centro Democrático

“Nuestra responsabilidad es garantizar que no se cometan delitos en línea. Lo hacemos revisando las listas que publican entidades como la Policía Nacional o Coljuegos. Cuando un portal es incluido allí, los operadores deben bloquearlo y nosotros verificamos que ese procedimiento se cumpla”, señaló Perdomo.

La funcionaria insistió en que el ministerio no define qué portales entran o salen de esas listas, ni evalúa su contenido. “Ni el ministerio toma la decisión de bloqueo ni tiene la potestad de seleccionar páginas. Solo confirmamos que los ISPs, tanto los grandes operadores como los pequeños regionales, actúen conforme a la normatividad”, agregó.

¿Por qué aparece Expressen en las listas?

En este caso, Coljuegos aclaró que el dominio www.expressen se figura desde 2021 en los listados de sitios que deben bloquear los operadores de internet en Colombia por supuesta promoción de apuestas no autorizadas en el país.

La entidad explicó que la inclusión del portal se dio durante el gobierno del expresidente Iván Duque, dentro de los controles regulares para impedir la operación de plataformas de juego en línea sin licencia o que no cumplen con los requisitos tributarios y regulatorios establecidos.

Por esa razón, el sitio sigue apareciendo en algunos listados de bloqueo que utilizan los operadores de internet. Aunque no todos los proveedores aplican las listas con la misma rapidez o frecuencia de actualización, el resultado es que algunos usuarios sí encuentran la página restringida mientras otros pueden acceder sin problema.

Protección frente a ciberdelitos y riesgos

La viceministra Perdomo también explicó que las listas utilizadas por los operadores se alimentan de reportes que buscan proteger a los usuarios frente a estafas, fraudes digitales o riesgos para menores de edad. Estas bases de datos se actualizan de manera permanente y son un insumo para la acción preventiva de las autoridades en materia de ciberseguridad.

Le puede interesar: Así van las cabezas de lista al Congreso para las elecciones de 2026

“Lo que buscamos es evitar que los ciudadanos sean víctimas de robo o fraude y que los menores estén protegidos de contenidos o interacciones de riesgo”, afirmó.

En consecuencia, el ministerio reiteró que no existe ninguna orden reciente o específica para bloquear al diario sueco y que la presencia del dominio en las listas responde a un registro técnico que proviene de años anteriores y que corresponde a la labor de Coljuegos en su función de regulación de juegos de azar en línea.