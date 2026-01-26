Gabriel Vallejo se pronunció sobre la renuncia de Cabal al Centro Democrático

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se pronunció este lunes 26 de enero frente a la carta en la que se plantea la salida de la senadora María Fernanda Cabal de la colectividad, un episodio que deja en evidencia las tensiones internas surgidas tras la elección de la candidata presidencial del partido para las elecciones de 2026.

La relación entre Cabal y el Centro Democrático se deterioró luego del proceso interno mediante el cual fue elegida la senadora Paloma Valencia como candidata única a la Presidencia. La decisión se tomó a través de dos procesos de encuestas que se extendieron durante varios meses y que enfrentaron a distintas figuras del partido, entre ellas Cabal, Valencia y la senadora Paola Holguín. En la contienda también participaron el senador Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Aunque el proceso concluyó en diciembre de 2025, las inconformidades persistieron. Las diferencias entre Cabal y la dirección del partido se hicieron más visibles, y quedaron en el ambiente cuestionamientos sobre la resolución final y la transparencia del mecanismo utilizado para definir la candidatura.

La controversia se reavivó tras conocerse una carta firmada por José Félix Lafaurie, esposo de la senadora Cabal, en la que se plantean dudas sobre el proceso interno y se propone una eventual escisión del partido. En el documento, Lafaurie manifestó que tanto él como su esposa no sienten que tengan espacio dentro del Centro Democrático, pese a expresar su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia.

Ante este escenario, Gabriel Vallejo respondió citando la auditoría del proceso de selección, publicada por la colectividad el pasado 17 de diciembre. A través de un mensaje en su cuenta de X, el dirigente recordó que su posición frente a la carta de Lafaurie ya había sido expuesta públicamente.

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025”, señaló.

La auditoría fue realizada por la firma Kepler, la cual concluyó que el proceso se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad. Según el informe, se garantizaron condiciones adecuadas de infraestructura, así como la integridad de los votos y la inviolabilidad de los resultados, descartando irregularidades en la elección de la candidata.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia hizo un llamado a la unidad del partido y pidió a Cabal reconsiderar su salida. “Acá no ha habido nada ilegítimo ni ilegal. Invito tanto a la doctora Cabal como al doctor José Félix a reconsiderar su postura. Es un momento donde todos debemos permanecer unidos”, afirmó la congresista.

Pese a estas declaraciones, el futuro político de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie dentro del Centro Democrático sigue siendo incierto. En la carta conocida públicamente, la pareja fue clara al señalar que no desea continuar militando en la colectividad, aunque reiteraron su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

La situación deja en evidencia uno de los momentos más complejos para el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta el reto de mantener la cohesión interna en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.