El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó las razones que llevaron al Gobierno Nacional a decretar la emergencia económica, tras la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento. Según señaló, la decisión busca recuperar ingresos para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, en un contexto de presiones estructurales sobre las finanzas públicas.

El jefe de la cartera económica indicó que el Gobierno se enfrentó a dos caminos posibles: aumentar el endeudamiento o fortalecer los ingresos tributarios. En ese sentido, aseguró que se optó por la alternativa más responsable, ampliar el recaudo a través de impuestos, con el fin de cumplir las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Entre los factores que motivaron la emergencia económica mencionó el vacío de recursos dejado por el archivo de la Ley de Financiamiento, el déficit de cerca de $3 billones en la Unidad de Pago por Capitación del sistema de salud, las necesidades de seguridad nacional, los requerimientos adicionales de la Unidad Nacional de Protección y la atención de emergencias previsibles como desastres naturales.

“Ha sido un buen año económico”, afirmó el ministro, aunque reconoció que persisten dificultades estructurales que requieren decisiones rápidas.

¿Es cierto el 5x1000?

Frente a versiones sobre nuevas cargas para la clase media, el ministro fue enfático en descartar la implementación de un supuesto 5x1000 y calificó esa información como falsa. Aclaró que las medidas del decreto se enfocan en un esquema de tributación progresiva, dirigido a los mayores patrimonios y no a la mayoría de los colombianos.

Según lo explicado, la propuesta contempla tarifas diferenciadas: un 1 % para patrimonios entre $3.600 y $6.000 millones, 2 % para los que estén entre $6.000 y $12.000 millones, 3 % para patrimonios entre $12.000 y $100.000 millones y un 5 % para los superiores a $100.000 millones.