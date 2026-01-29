En medio de un evento realizado en la Casa de Nariño por el inicio de la remuneración a los internos de medicina, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas relacionadas con la crisis del sistema de salud y con el proceso de intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), señalamientos que salpicaron a Laura Sarabia, exjefe de Gabinete y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

Durante su intervención, el mandatario cuestionó directamente la forma en la que se designaron algunos interventores y afirmó que esas decisiones terminaron afectando tanto las intervenciones como la reforma a la salud.

Al dirigirse al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, el Presidente aseguró que le había dicho en su momento que “por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo (Laura), y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”.

Petro también aseguró que los funcionarios designados no actuaron en beneficio del sistema y señaló que “los interventores fueron a hacer business con nosotros”. A su vez, agregó que durante su Gobierno se han presentado situaciones que han afectado su gestión y afirmó que ha “caído en varias trampas, no sabe cuánto me han traicionado”.

La respuesta de Laura Sarabia

Tras conocerse las declaraciones del jefe de Estado, Laura Sarabia respondió públicamente a los señalamientos y negó haber participado en la designación de interventores del sector salud. A través de un mensaje en su cuenta de X aseguró: