En medio de un evento realizado en la Casa de Nariño por el inicio de la remuneración a los internos de medicina, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas relacionadas con la crisis del sistema de salud y con el proceso de intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), señalamientos que salpicaron a Laura Sarabia, exjefe de Gabinete y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
Durante su intervención, el mandatario cuestionó directamente la forma en la que se designaron algunos interventores y afirmó que esas decisiones terminaron afectando tanto las intervenciones como la reforma a la salud.
Al dirigirse al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, el Presidente aseguró que le había dicho en su momento que “por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo (Laura), y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”.
Petro también aseguró que los funcionarios designados no actuaron en beneficio del sistema y señaló que “los interventores fueron a hacer business con nosotros”. A su vez, agregó que durante su Gobierno se han presentado situaciones que han afectado su gestión y afirmó que ha “caído en varias trampas, no sabe cuánto me han traicionado”.
La respuesta de Laura Sarabia
Tras conocerse las declaraciones del jefe de Estado, Laura Sarabia respondió públicamente a los señalamientos y negó haber participado en la designación de interventores del sector salud. A través de un mensaje en su cuenta de X aseguró:
La embajadora reiteró que no tuvo injerencia en las decisiones que hoy están bajo cuestionamiento y defendió la legalidad de su actuación durante el tiempo en que ocupó cargos en el Gobierno.
Contexto de la controversia
Las declaraciones del presidente y la respuesta de Sarabia se dan tiempo después de la investigación publicada por W Radio que reveló presuntos manejos irregulares de recursos del sistema de salud, en particular relacionados con la EPS Coosalud y otras entidades intervenidas por el Gobierno.
Según las denuncias conocidas, se habrían realizado pagos anticipados y elevados a un grupo reducido de Instituciones Prestadoras de Salud privadas, en detrimento del pago a hospitales públicos. Estas irregularidades fueron inicialmente advertidas por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
La investigación también señala la presunta existencia de un entramado empresarial con conexiones internacionales, lo que ha generado un debate público sobre la responsabilidad de distintos actores en las decisiones adoptadas durante las intervenciones al sistema de salud.
Mientras avanzan las indagaciones correspondientes, Laura Sarabia reiteró que no tuvo participación en los hechos señalados, mientras que el presidente Petro insistió en que las decisiones tomadas terminaron afectando tanto las intervenciones como la reforma a la salud.