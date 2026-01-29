Ingrid Betancourt: “vuelvo al Congreso para sacar a los bandidos”

Ingrid Betancourt anunció su regreso al Congreso como candidata al Senado. Explicó que su decisión responde a un momento crítico para el país y a la necesidad de renovar la política desde adentro.

“Yo decido volver a poner mi nombre en una lista de Senado, en la cola de la lista, básicamente porque pienso que tiene que haber un arrastre, que quiero ayudar a mucha gente a llegar al Congreso, gente nueva”, afirmó.

Betancourt aseguró que su objetivo es abrirles espacio a profesionales que tradicionalmente han estado por fuera de la política.

“Los mejores constitucionalistas, economistas, médicos, antropólogos, gente extraordinaria que ha mirado la política desde la barrera y que hoy dice: la situación está crítica, tenemos que actuar por Colombia”, dijo.

Corrupción y advertencia sobre la democracia

Betancourt fue enfática al señalar la corrupción como uno de los principales males del país. “Creo que hay que sacar a los bandidos del Congreso”, dijo, al referirse a los escándalos recientes y al desvío de recursos públicos.

La candidata lanzó una advertencia sobre el sistema democrático: “por primera vez, desde el último siglo, vemos que estamos en riesgo de perder nuestra democracia”. Y añadió: “Hoy nos damos cuenta que estamos al borde de una dictadura narcocomunista muy a la sazón de lo que está pasando en Venezuela”.

El peso del secuestro y las críticas

Betancourt reconoció que su regreso a la política implica enfrentar heridas profundas. “Yo pasé seis años y medio encadenada a un árbol en las selvas de Colombia”, recordó. Admitió que la decisión afecta también a su familia: “mis hijos tenían 16 y 13 años cuando me desaparecieron de sus vidas”.

Aun así, sostuvo que asume el costo: “yo podría estar tranquila viviendo en otro lado, pero vengo acá y asumo las críticas, porque cuando uno quiere ser la persona que quiere ser, tiene que pagar el precio”.

Las víctimas y la JEP

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando habló del lugar de las víctimas en Colombia. “Las víctimas en Colombia nos han amordazado, nos han prohibido hablar”, afirmó.

Sobre la justicia transicional fue tajante: “pedimos verdad y nunca nos la dieron. Pedimos no repetición y nunca nos la dieron. Pedimos reparación y nunca nos la dieron”. Y cuestionó las sanciones: “las sentencias para estos señores es que pinten colegios o siembren flores”.

El Partido Oxígeno y la antipolarización

Betancourt explicó que Oxígeno busca romper la lógica tradicional del poder. “No cobramos avales. Le damos a la gente la posibilidad de hacer política porque creemos que somos los buenos los que tenemos que hacer política”.

También rechazó la polarización: “yo no quiero quedar atrapada en esta polarización donde si uno piensa distinto entonces es guerrillero o paramilitar”.

Las banderas en el Senado

Entre sus prioridades mencionó una nueva ley de víctimas, un estatuto anticorrupción modernizado y una ley de aguas. “Colombia es el país con mayor riqueza hídrica del mundo y tenemos que protegerla”, afirmó.

Finalmente, insistió en su llamado a la ciudadanía: “tenemos que sacar a los bandidos del poder, tenemos que patearlos en las urnas”.

