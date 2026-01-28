Diana Marcela Osorio pasó buena parte de su vida lejos del foco público. Su historia no comenzó en la política ni en escenarios de poder, sino en los barrios de Medellín, donde desde muy joven aprendió a observar y a escuchar. Creció en un entorno marcado por el trabajo constante y la cercanía familiar, experiencias que influyeron en su manera de relacionarse con lo público.

Nació en el barrio San Pablo y se crió en Santa Fe, cerca del zoológico. Es hija de madre soltera, Beatriz Elena Vanegas, quien la sacó adelante con los ingresos que obtenía de la venta de telas. Diana pasó su infancia recorriendo Medellín junto a ella, acompañándola en jornadas laborales que le permitieron conocer distintas realidades de la ciudad y entender el valor del esfuerzo diario.

Parte de su niñez transcurrió también en el barrio Tricentenario, donde vivía su tía Gloria. Allí fortaleció lazos familiares que conserva hasta hoy y compartió con sus primos Laura y Juan Carlos Upegui. En ese entorno conoció a Daniel Quintero, con quien mantuvo una amistad durante varios años, antes de que su relación tomara un rumbo distinto.

La historia de amor entre Diana y Daniel no fue inmediata ni pública. Se construyó con el tiempo. Ocho años después de ese primer vínculo, y tras el regreso de Quintero de Estados Unidos, donde adelantaba estudios, decidieron iniciar una relación sentimental que con los años se convirtió en un proyecto de vida compartido.