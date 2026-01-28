Diana Marcela Osorio pasó buena parte de su vida lejos del foco público. Su historia no comenzó en la política ni en escenarios de poder, sino en los barrios de Medellín, donde desde muy joven aprendió a observar y a escuchar. Creció en un entorno marcado por el trabajo constante y la cercanía familiar, experiencias que influyeron en su manera de relacionarse con lo público.
Nació en el barrio San Pablo y se crió en Santa Fe, cerca del zoológico. Es hija de madre soltera, Beatriz Elena Vanegas, quien la sacó adelante con los ingresos que obtenía de la venta de telas. Diana pasó su infancia recorriendo Medellín junto a ella, acompañándola en jornadas laborales que le permitieron conocer distintas realidades de la ciudad y entender el valor del esfuerzo diario.
Parte de su niñez transcurrió también en el barrio Tricentenario, donde vivía su tía Gloria. Allí fortaleció lazos familiares que conserva hasta hoy y compartió con sus primos Laura y Juan Carlos Upegui. En ese entorno conoció a Daniel Quintero, con quien mantuvo una amistad durante varios años, antes de que su relación tomara un rumbo distinto.
La historia de amor entre Diana y Daniel no fue inmediata ni pública. Se construyó con el tiempo. Ocho años después de ese primer vínculo, y tras el regreso de Quintero de Estados Unidos, donde adelantaba estudios, decidieron iniciar una relación sentimental que con los años se convirtió en un proyecto de vida compartido.
Diana estudió finanzas y relaciones internacionales y realizó su práctica profesional en la Organización de Estados Americanos en Washington. Vivió fuera del país y posteriormente cursó una maestría en posconflicto, experiencias que ampliaron su formación académica y su interés por los temas sociales.
Antes de asumir un rol visible en Medellín, tuvo experiencias laborales en el sector público y social que le permitieron conocer de cerca las dinámicas institucionales. Ese proceso coincidió con los primeros pasos políticos de Daniel Quintero, a quien acompañó en distintas etapas de su trayectoria, generalmente desde un lugar reservado.
Cuando Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín, Diana decidió no asumir el título de primera dama y presentarse como gestora social. Desde ese espacio trabajó en iniciativas relacionadas con el medio ambiente, los niños y las mujeres, como la reducción del uso del plástico, la medición de la huella de carbono, las garantías alimentarias, el derecho al agua, el fortalecimiento de la educación y la prevención del embarazo adolescente.
Durante años, Diana Osorio mantuvo un perfil discreto, incluso cuando su vida personal y familiar empezó a ser de mayor interés público debido al cargo de su esposo.
En los últimos meses, su nombre comenzó a aparecer en la conversación nacional en medio del debate político que rodea a Daniel Quintero. Versiones, comentarios y la circulación de una carta en redes sociales, luego desmentida, llevaron a que Diana Osorio fuera mencionada en el llamado sonajero político, más como parte del contexto que como resultado de una aspiración declarada.
Ella misma ha señalado que, aunque nunca había contemplado participar en la política electoral, la situación que enfrenta su esposo la llevó a replantearse su papel y su relación con lo público.
Por ahora no hay definiciones. Su nombre apareció en la conversación y dejó abierta una pregunta que hoy circula en distintos escenarios. ¿Entrará a la carrera presidencial?