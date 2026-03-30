María Ángela Holguín descarta alianza de Fajardo con Paloma Valencia

La excanciller María Ángela Holguín se pronunció sobre las versiones que han circulado en distintos sectores políticos acerca de una posible alianza entre el candidato presidencial Sergio Fajardo y la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, de cara a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Holguín, quien además es compañera sentimental de Fajardo, rechazó de manera enfática estas interpretaciones y defendió la independencia del proyecto político del exgobernador de Antioquia. “La voz del centro no es la voz de Oviedo”, afirmó al inicio de su declaración, en alusión a Juan Daniel Oviedo, quien acompaña a Valencia como fórmula vicepresidencial.

La exministra, que hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, también se refirió a los análisis que han cobrado fuerza en medio del debate electoral. Según explicó, algunos sectores han insistido en que Fajardo debería unirse a la candidatura de Valencia como una estrategia para “salvar al país”.

“En los últimos días hemos escuchado las mismas voces de siempre que dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma porque Paloma y Oviedo son el camino. Yo les digo la verdad: no conocen a Fajardo”, sostuvo Holguín, marcando distancia frente a esa posibilidad.

En su intervención, la excanciller resaltó la trayectoria del candidato, destacando su experiencia como alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y docente universitario durante más de dos décadas. Para Holguín, estas credenciales representan la esencia de lo que considera el centro político en Colombia.

“No hemos llegado a la primera vuelta porque la voz del centro tiene que ser escuchada. Esa voz es la de alguien que ha demostrado respeto por los demás a lo largo de su vida pública”, señaló, insistiendo en que Fajardo encarna esa posición en el espectro político.

Las declaraciones de la exministra se dan en un contexto en el que han proliferado especulaciones sobre posibles alianzas entre campañas, en medio de un escenario electoral fragmentado. Sin embargo, con estas afirmaciones, se descarta, por ahora, cualquier acercamiento entre Fajardo y Valencia.

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De otro lado, la campaña del exgobernador también salió al paso de rumores que sugerían un eventual retiro de la contienda debido a su desempeño en las encuestas. Fuentes cercanas al equipo político desmintieron estas versiones y aseguraron que el candidato continúa firme en su aspiración.

“Sergio Fajardo, su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y todo su equipo están más vivos que nunca”, indicaron desde la campaña, reiterando que seguirán en la carrera hacia la Casa de Nariño.

En paralelo, Fajardo ha intensificado su agenda en distintas regiones del país y ha comenzado a perfilar lo que sería su eventual gabinete. La semana pasada, por ejemplo, anunció que Juan José Echavarría sería su ministro de Hacienda en caso de resultar elegido.

Con este panorama, la campaña del candidato insiste en consolidarse como una opción independiente, mientras el debate sobre alianzas sigue marcando la agenda política nacional.