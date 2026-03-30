Inicio
Política

María Ángela Holguín descarta alianza de Fajardo con Paloma Valencia

Lun, 30/03/2026 - 08:50
La excanciller negó acercamientos entre Sergio Fajardo y Paloma Valencia y defendió al candidato como la verdadera voz del centro político en medio del debate electoral.
Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
Créditos:
Redes sociales y Sociedad de Agricultores.

La excanciller María Ángela Holguín se pronunció sobre las versiones que han circulado en distintos sectores políticos acerca de una posible alianza entre el candidato presidencial Sergio Fajardo y la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, de cara a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Holguín, quien además es compañera sentimental de Fajardo, rechazó de manera enfática estas interpretaciones y defendió la independencia del proyecto político del exgobernador de Antioquia. “La voz del centro no es la voz de Oviedo”, afirmó al inicio de su declaración, en alusión a Juan Daniel Oviedo, quien acompaña a Valencia como fórmula vicepresidencial.

La exministra, que hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, también se refirió a los análisis que han cobrado fuerza en medio del debate electoral. Según explicó, algunos sectores han insistido en que Fajardo debería unirse a la candidatura de Valencia como una estrategia para “salvar al país”.

“En los últimos días hemos escuchado las mismas voces de siempre que dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma porque Paloma y Oviedo son el camino. Yo les digo la verdad: no conocen a Fajardo”, sostuvo Holguín, marcando distancia frente a esa posibilidad.

En su intervención, la excanciller resaltó la trayectoria del candidato, destacando su experiencia como alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y docente universitario durante más de dos décadas. Para Holguín, estas credenciales representan la esencia de lo que considera el centro político en Colombia.

“No hemos llegado a la primera vuelta porque la voz del centro tiene que ser escuchada. Esa voz es la de alguien que ha demostrado respeto por los demás a lo largo de su vida pública”, señaló, insistiendo en que Fajardo encarna esa posición en el espectro político.

Las declaraciones de la exministra se dan en un contexto en el que han proliferado especulaciones sobre posibles alianzas entre campañas, en medio de un escenario electoral fragmentado. Sin embargo, con estas afirmaciones, se descarta, por ahora, cualquier acercamiento entre Fajardo y Valencia.

De otro lado, la campaña del exgobernador también salió al paso de rumores que sugerían un eventual retiro de la contienda debido a su desempeño en las encuestas. Fuentes cercanas al equipo político desmintieron estas versiones y aseguraron que el candidato continúa firme en su aspiración.

Sergio Fajardo, su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y todo su equipo están más vivos que nunca”, indicaron desde la campaña, reiterando que seguirán en la carrera hacia la Casa de Nariño.

En paralelo, Fajardo ha intensificado su agenda en distintas regiones del país y ha comenzado a perfilar lo que sería su eventual gabinete. La semana pasada, por ejemplo, anunció que Juan José Echavarría sería su ministro de Hacienda en caso de resultar elegido.

Con este panorama, la campaña del candidato insiste en consolidarse como una opción independiente, mientras el debate sobre alianzas sigue marcando la agenda política nacional.

Creado Por
Sandra Vargas
Sergio Fajardo
Paloma Valencia
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Elecciones 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní, al que amenaza
US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House upon his return to Washington, DC, USA, 29 March 2026.
El presidente de EE. UU. aseguró que hay avances con un “nuevo régimen” iraní, pero advirtió ataques si no hay acuerdo.
Mundo
España cierra su espacio aéreo a aviones de EE.UU. por guerra en Irán
Imagen de referencia de aeropuerto de España.
Esta prohibición no afecta a los vuelos comerciales, precisaron a EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire, solo a las operaciones aéreas militares.
Entretenimiento
Manuela Gómez compartió el conmovedor reencuentro con su hija
Manuela Gómez se reencontró con su hija
Después de unos días de haber sido eliminada de La casa de los famosos, Manuela Gómez documentó el reencuentro con su hija, Samantha.
Regiones
Antioquia activa plan para proteger fauna y flora en Semana Santa
protección-fauna-silvestre-Antioquia
Autoridades intensifican controles en vías, terminales y aeropuertos para frenar el tráfico de especies en Semana Santa.