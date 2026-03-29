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Antioquia despliega 4.500 uniformados para Semana Santa

Dom, 29/03/2026 - 10:37
Más de 4.500 uniformados estarán desplegados en Antioquia para garantizar seguridad y movilidad en Semana Santa.
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Créditos:
Policía Antioquia

Antioquia activó el plan “Semana Santa Segura” con el despliegue de más de 4.500 uniformados en todo el departamento, en una estrategia que busca garantizar la seguridad y la movilidad durante una de las temporadas con mayor flujo de viajeros.

El operativo incluye un componente logístico, tecnológico y humano articulado en ocho planes operativos y cuatro campañas estratégicas, enfocadas en proteger a feligreses y turistas en zonas urbanas, rurales y destinos de alta afluencia.

En materia de seguridad, las autoridades reforzarán las acciones preventivas y operativas para contrarrestar delitos como el hurto, homicidio, extorsión, secuestro, delitos sexuales y terrorismo, con presencia en espacios públicos, celebraciones religiosas y corredores turísticos.

Lea también: Policía despliega plan Semana Santa Segura en Boyacá

A esto se suma el componente de movilidad, con más de 2.000 uniformados desplegados en las vías nacionales. Se realizarán controles en 29 tramos priorizados y acompañamiento permanente durante los planes éxodo y retorno, con el fin de garantizar desplazamientos seguros.

El plan también contempla acciones de turismo seguro, con más de 100 uniformados encargados de orientar y acompañar a los visitantes en destinos religiosos y turísticos, así como estrategias de protección para niños, niñas y adolescentes frente a delitos como la explotación comercial.

Vea también: Santa Marta espera más de 100 mil turistas en Semana Santa

En el componente ambiental, las autoridades intensificarán los controles contra el tráfico ilegal de fauna y flora, e hicieron un llamado a la ciudadanía a no adquirir especies silvestres ni palma de cera, como medida de protección de los ecosistemas.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a vivir la Semana Santa con responsabilidad, respetar las normas y acatar las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo durante la temporada.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Antioquia
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