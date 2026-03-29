Antioquia despliega 4.500 uniformados para Semana Santa

Antioquia activó el plan “Semana Santa Segura” con el despliegue de más de 4.500 uniformados en todo el departamento, en una estrategia que busca garantizar la seguridad y la movilidad durante una de las temporadas con mayor flujo de viajeros.

El operativo incluye un componente logístico, tecnológico y humano articulado en ocho planes operativos y cuatro campañas estratégicas, enfocadas en proteger a feligreses y turistas en zonas urbanas, rurales y destinos de alta afluencia.

En materia de seguridad, las autoridades reforzarán las acciones preventivas y operativas para contrarrestar delitos como el hurto, homicidio, extorsión, secuestro, delitos sexuales y terrorismo, con presencia en espacios públicos, celebraciones religiosas y corredores turísticos.

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A esto se suma el componente de movilidad, con más de 2.000 uniformados desplegados en las vías nacionales. Se realizarán controles en 29 tramos priorizados y acompañamiento permanente durante los planes éxodo y retorno, con el fin de garantizar desplazamientos seguros.

El plan también contempla acciones de turismo seguro, con más de 100 uniformados encargados de orientar y acompañar a los visitantes en destinos religiosos y turísticos, así como estrategias de protección para niños, niñas y adolescentes frente a delitos como la explotación comercial.

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En el componente ambiental, las autoridades intensificarán los controles contra el tráfico ilegal de fauna y flora, e hicieron un llamado a la ciudadanía a no adquirir especies silvestres ni palma de cera, como medida de protección de los ecosistemas.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a vivir la Semana Santa con responsabilidad, respetar las normas y acatar las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo durante la temporada.