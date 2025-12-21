“Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”. Con este mensaje, los precandidatos Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila anunciaron la posible llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia.
A través de una publicación en redes sociales, los integrantes del bloque informaron que el encuentro se llevó a cabo en la mañana de este domingo 21 de diciembre, cuando la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático expresó formalmente su interés de participar en la consulta que se realizará el 8 de marzo de 2026.
No obstante, la aspirante a la Presidencia aseguró que hablará “con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo Centro Democrático esté conforme y animada”.
Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del Centro Democrático, la colectividad había manifestado previamente su disposición de participar en una consulta interpartidista en marzo, como parte de la ruta hacia las elecciones presidenciales.
Anuncio tras su victoria interna
La llegada de Valencia a este escenario político se produce días después de que fuera elegida, el 15 de diciembre, como candidata presidencial del Centro Democrático, tras un proceso interno que incluyó mediciones de opinión entre militantes y ciudadanos.
En una primera fase, cinco dirigentes aspiraron a la nominación del partido: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay y Andrés Guerra. Con el avance del proceso, la lista se redujo a una terna integrada por Valencia, Cabal y Holguín, de la cual finalmente resultó escogida Valencia.
Semanas antes de la definición, la senadora había señalado que el partido debía elegir a su candidato con prontitud para luego avanzar en un acuerdo amplio que permitiera competir en la consulta de marzo y fortalecer las opciones de cara a la primera vuelta presidencial.