“Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”. Con este mensaje, los precandidatos Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila anunciaron la posible llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia.

A través de una publicación en redes sociales, los integrantes del bloque informaron que el encuentro se llevó a cabo en la mañana de este domingo 21 de diciembre, cuando la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático expresó formalmente su interés de participar en la consulta que se realizará el 8 de marzo de 2026.

No obstante, la aspirante a la Presidencia aseguró que hablará “con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo Centro Democrático esté conforme y animada”.