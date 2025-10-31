Apoyo humanitario y tecnológico a Gaza

Uno de los principales anuncios fue la participación de Colombia en la reconstrucción de Gaza, a través del envío de tecnología y conocimiento en el desarrollo de prótesis fabricadas con mecatrónica e impresión 3D. El objetivo, según Petro, es apoyar a niños y adultos afectados por la guerra.

El presidente también reconoció el papel de Egipto en la mediación de la crisis palestina y reafirmó el compromiso colombiano con los esfuerzos de paz internacionales. “Ayudaremos a Egipto y a los países mediadores, incluido Estados Unidos, en el esfuerzo de lograr la paz en Palestina”, expresó.

Seguridad y cooperación transnacional

Durante la reunión bilateral, los gobiernos acordaron reforzar la cooperación policial y judicial para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas y la participación de mercenarios en conflictos internacionales.

Petro señaló que Colombia trabajará junto a Egipto y otras fuerzas árabes para “lograr cero mafias en drogas, cero trata y cero mercenarios”, destacando la necesidad de actuar contra las redes que conectan estas actividades ilícitas.

Proyectos económicos y energéticos compartidos

En materia económica, el presidente anunció el impulso de alianzas empresariales en el sector textil, que combinarán el algodón y las telas egipcias con la confección colombiana. La iniciativa busca atraer inversión, generar empleo y estrechar los vínculos comerciales entre ambos países.

Petro hizo un llamado a la comunidad árabe en Maicao y otras regiones del país para vincularse a estos proyectos. Además, se planteó la creación de empresas conjuntas de producción de paneles solares y energías limpias, como parte de la agenda de transición energética y cooperación tecnológica.

Diplomacia activa en Oriente Medio

Durante el fin de semana, Petro visitará la Media Luna Roja Egipcia, donde se firmará un acuerdo de cooperación en materia de prótesis médicas, y asistirá a la inauguración del Gran Museo de Egipto, evento que reunirá a jefes de Estado y dignatarios de la región.

La gira concluirá en Catar, donde el mandatario se reunirá con el presidente palestino Mahmud Abás para reafirmar el apoyo de Colombia al reconocimiento pleno del Estado palestino y su apuesta por soluciones diplomáticas a los conflictos en Medio Oriente.