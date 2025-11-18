Petro exige divulgar su historial bancario tras informe de la UIAF

En plena controversia por la adquisición de los aviones Gripen, el presidente Gustavo Petro dio un paso inusual: pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) divulgar “toda su vida financiera”. La solicitud surgió tras la revelación de un informe que esta entidad elaboró en junio de 2025, donde se detallan los movimientos bancarios del mandatario.

Le puede interesar: Tragedia en Silvania por creciente de quebrada: 1 muerto y 3 desaparecidos

UIAF analizó las cuentas del presidente por alertas reportadas desde la Casa de Nariño

Según el documento, cuya existencia fue confirmada por El Tiempo, la entidad inició el seguimiento a petición de la Presidencia. El informe señala que se solicitó un análisis financiero debido a presuntas afectaciones a cuentas personales del jefe de Estado, en cumplimiento del Plan Nacional de Inteligencia (PNI).

El reporte aclara que los datos recopilados solo evidencian transacciones, y que no permiten concluir si están relacionadas con actividades irregulares. Por ello, recomienda que la información sea verificada dentro del ciclo de inteligencia correspondiente.

Movimientos bancarios: entradas, gastos y pagos personales

El documento recoge pagos y ingresos desde el inicio del Gobierno en 2022, aunque los registros del año inicial no aparecen reflejados por completo.

Los análisis muestran que Petro opera principalmente en dos bancos. Sus ingresos corresponden al desembolso mensual de su salario, que oscila entre $26 millones y $48 millones. Entre 2023 y 2025, el mandatario recibió $1.124 millones por concepto de sueldo, girados por el Ministerio de Hacienda.

La UIAF identificó 41 transferencias entre 2023 y 2025, por un total de $321 millones, y salidas por $496 millones en el mismo periodo. En su cuenta más activa, del BBVA, se registraron entradas por $1.313 millones y salidas por $1.444 millones.