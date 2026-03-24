El accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, desató un fuerte cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque.

El mandatario cuestionó el origen de la aeronave y sugirió posibles irregularidades en su adquisición.

“Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra (...) Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, escribió Petro.