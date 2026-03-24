El accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, desató un fuerte cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque.
El mandatario cuestionó el origen de la aeronave y sugirió posibles irregularidades en su adquisición.
“Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra (...) Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, escribió Petro.
En respuesta, Duque rechazó las acusaciones y defendió la gestión de su gobierno con la Fuerza Aérea.
“Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan.”, afirmó.
El intercambio escaló con nuevos mensajes en los que Petro insistió en cuestionar la antigüedad del avión, mientras Duque reiteró que la aeronave no fue comprada sino donada por Estados Unidos.
Donación, mantenimiento y antecedentes del avión
El avión Hércules C-130 matrícula 1016 fue entregado como parte de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos el 6 de octubre de 2020.
Según explicó Duque, se trata de una aeronave utilizada por más de 50 países y que hacía parte de la flota de la Guardia Nacional Aérea estadounidense.
El exministro del Interior Daniel Palacios también intervino en la discusión y aseguró que la aeronave fue donada por el gobierno norteamericano.
De acuerdo con la información oficial, el avión fue sometido a un proceso de mantenimiento mayor entre 2021 y 2023 por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), tras lo cual fue reincorporado a operaciones en agosto de 2023.
La aeronave, fabricada en 1983, acumulaba más de cuatro décadas de servicio y era utilizada en misiones logísticas, transporte de tropas y ayuda humanitaria en regiones apartadas del país.
El accidente, que deja hasta el momento cerca de 70 muertos y decenas de heridos según reportes preliminares, sigue bajo investigación para esclarecer sus causas.