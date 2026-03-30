Con el tarjetón presidencial ya definido para la primera vuelta del 31 de mayo, la discusión sobre los logos que aparecen en cada casilla ha ganado espacio en la campaña. Aunque a primera vista pueda parecer un asunto menor, en realidad toca un punto de fondo: en una elección, los símbolos no solo acompañan el nombre de un candidato, sino que ayudan a identificar el partido, el aval y, en algunos casos, la coalición que lo respalda. La Registraduría ya sorteó la ubicación de las 14 fórmulas presidenciales y recordó que la tarjeta electoral puede tener ajustes posteriores por decisiones del Consejo Nacional Electoral o de la justicia.

Un símbolo que también tiene efectos jurídicos

En Colombia, el logo de un partido no es una pieza decorativa ni un recurso libre de campaña. La Ley 130 de 1994 establece que los partidos y movimientos políticos son propietarios de su nombre y de su símbolo, siempre que estén registrados ante el Consejo Nacional Electoral. La misma norma señala, además, que cuando una organización se divide, el sector escindido pierde el derecho a seguir usando esos elementos distintivos. Eso significa que el logo no solo identifica a un candidato: también expresa la continuidad de una organización política, su personería y sus reglas internas.

Esa dimensión institucional suele pasar más desapercibida que la publicitaria. Sin embargo, es clave para entender por qué los partidos cuidan tanto la forma en que aparecen en el tarjetón. La misma ley dispone que la inscripción de candidaturas debe estar avalada por el representante legal del partido o por su delegado, y que la organización y funcionamiento de estas colectividades se rige por sus estatutos. En ese sentido, cuando un logo entra al tarjetón, entra también una estructura partidista formal detrás de la candidatura.

Una referencia visual para el votante

La relevancia de los símbolos también ha sido estudiada desde la academia. Un artículo academico publicado en 2024 en Political Science Research and Methods encontró que los símbolos electorales pueden tener un efecto propio sobre la decisión de voto y sobre el rendimiento de las candidaturas, incluso en contextos donde la alfabetización ya no explica por sí sola su uso. El estudio muestra, además, que los partidos incorporan esos símbolos como parte central de su publicidad y de su estrategia de reconocimiento ante el electorado.

Esa idea coincide con hallazgos de investigaciones sobre diseño de papeletas y comportamiento electoral: los elementos visuales ayudan a reducir complejidad, facilitar reconocimiento y orientar la atención del votante en el momento de marcar. No se trata de reemplazar la decisión política, sino de entender que el tarjetón también comunica por medio de signos rápidos, especialmente en elecciones con una oferta amplia y fragmentada. Un lineamiento de la Electoral Commission del Reino Unido, por ejemplo, define el emblema partidista como una representación visual que ayuda a los votantes a identificar al partido en la papeleta.

Partidos, marcas y coaliciones

Los logos también importan porque hacen visible la organización política detrás de cada candidatura. En elecciones presidenciales, donde el foco suele concentrarse en las personas, el símbolo permite leer algo más: si esa campaña llega respaldada por un solo partido, por una coalición o por una alianza más amplia que quiere hacerse visible en el tarjetón. Por eso, cuando una campaña busca incluir más de un logo o resaltar ciertos respaldos, no está haciendo solo un ajuste gráfico. Está tratando de transmitir una señal política sobre su base de apoyo y su ubicación dentro del sistema de partidos.

En otras palabras, los logos importan porque condensan en una sola imagen varios elementos a la vez: aval jurídico, identidad partidista, trayectoria organizativa y reconocimiento visual. En una elección presidencial, donde cada casilla compite por atención, ese conjunto puede pesar más de lo que parece. Por eso el debate sobre los logos no es superficial. Es, en el fondo, una discusión sobre cómo se presenta el poder político ante el votante.