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¿Qué implican las reuniones de Cepeda con Sheinbaum, Lula y Sánchez?

Lun, 06/04/2026 - 12:01
Los encuentros de Iván Cepeda con Sheinbaum, Lula y Sánchez muestran una campaña que busca proyección exterior y más volumen político interno.
¿Qué implican las reuniones de Cepeda con Sheinbaum, Lula y Sánchez?
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Redes sociales: @IvanCepedaCast

Las reuniones de Iván Cepeda con Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez no parecen movimientos aislados de campaña. En menos de tres meses, el candidato del Pacto Histórico ha usado esos encuentros para reforzar su perfil internacional, acercarse a gobiernos afines y proyectar una imagen de interlocución regional en plena carrera presidencial. 

El episodio más reciente ocurrió en México. Cepeda volvió a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum al cierre de una visita de una semana a ese país. Fue la segunda vez que ambos se encontraron: la primera había ocurrido en noviembre de 2025, poco después de que el hoy candidato ganara la consulta interna del oficialismo. Antes de eso, también había sostenido encuentros con Pedro Sánchez, presidente de España,  en enero y con Lula, presidente de Brasil, en marzo, con lo que consolidó una agenda internacional poco común entre aspirantes presidenciales colombianos en esta fase de campaña. 

Una vitrina para construir perfil presidencial

Detrás de esos viajes hay, al menos, un primer objetivo visible: darle a la candidatura una dimensión exterior. En los reportes públicos, cada reunión ha estado asociada a un tema distinto, pero dentro de una misma línea. En España, Cepeda habló de paz en América Latina, apoyo a Colombia y diálogo. En Brasil, el eje fue la reforma agraria. En México, el énfasis ha pasado por la relación con un gobierno cercano ideológicamente al progresismo regional y, desde el primer viaje, por asuntos ligados a migración y vínculos con el oficialismo mexicano. Más que una suma de fotos, la secuencia dibuja una campaña que quiere presentarse como capaz de conversar con otros gobiernos y moverse en escenarios internacionales.  

Hay un segundo elemento: los tres mandatarios con los que se ha reunido son figuras con las que el gobierno de Gustavo Petro ha mantenido cercanía política. Eso no convierte las reuniones en respaldos formales, pero sí le permite a Cepeda enviar una señal de continuidad con una red de interlocución ya instalada por el oficialismo desde 2022. En otras palabras, la campaña no solo muestra a un candidato que viaja, sino a uno que busca aparecer conectado con referentes de la izquierda iberoamericana en un momento en que la política exterior también hace parte de la imagen presidencial.  

La utilidad interna de una estrategia externa

Esa proyección exterior coincide, además, con una necesidad más doméstica. Mientras Cepeda fortalece su imagen fuera del país, su campaña se mueve para ampliar apoyos dentro de Colombia antes de la primera vuelta del 31 de mayo. En los últimos días se han conocido la adhesión del exministro Juan Fernando Cristo, la decisión de Clara López de retirar su aspiración para sumarse a su campaña y la preparación de actos para formalizar el respaldo del senador Ariel Ávila. La lógica es clara: mientras la vitrina internacional le da estatura, la operación interna busca ampliar la coalición que lo sostenga en las urnas.  

Ese movimiento también responde al momento de la contienda. Aunque el Pacto Histórico mantiene cohesión alrededor de Cepeda, los partidos tradicionales siguen divididos entre distintos candidatos y varias campañas están tratando de crecer hacia el centro o sumar sectores por fuera de su núcleo original. En ese tablero, la agenda exterior le sirve a Cepeda para marcar un rasgo diferenciador: presentarse no solo como el candidato de una base militante, sino como una figura con interlocución y visibilidad más allá de Colombia.  

Por ahora, lo que dejan las reuniones con Sheinbaum, Lula y Sánchez es un patrón. No parecen visitas sueltas ni simples gestos protocolarios, sino parte de una línea de campaña en la que la proyección internacional funciona como complemento de una tarea más urgente: ordenar apoyos, ampliar alianzas y llegar con mayor volumen político al cierre de abril y a las semanas decisivas previas a la votación. Lo que sigue será ver si esa exposición externa logra traducirse en una ventaja electoral concreta dentro de Colombia, donde la disputa sigue dependiendo menos del reconocimiento internacional que de la capacidad de sumar estructuras, adhesiones y votos.  

 

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