El economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en las elecciones presidenciales de 2026.

El anuncio se produce después de la Gran Consulta por Colombia, mecanismo en el que participaron nueve precandidatos del sector político y que movilizó cerca de seis millones de votantes en todo el país.

En esa consulta, Valencia resultó ganadora y se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático, mientras que Oviedo obtuvo más de 1.200.000 votos, consolidando un respaldo que ahora lo ubica como su compañero de fórmula.

Con esta decisión se pone fin a la expectativa sobre quién la acompañaría en la fórmula presidencial.

Una figura conocida por los datos

Oviedo se hizo ampliamente conocido en el país durante su gestión como director del DANE entre 2018 y 2022, cargo desde el cual lideró la producción y divulgación de estadísticas oficiales.

Su estilo pedagógico para explicar cifras económicas y sociales lo convirtió en una figura pública reconocida, especialmente durante la pandemia, cuando el país seguía de cerca indicadores como empleo, pobreza e inflación.

Es economista de la Universidad del Rosario, también cuenta con estudios de posgrado en Europa y un doctorado en Economía obtenido en Francia.

De candidato independiente a alianza política

Tras su paso por el DANE, Oviedo incursionó en la política electoral.

En 2023 fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá con el movimiento “Con toda por Bogotá”. En esa elección obtuvo 616.902 votos, la segunda mayor votación, lo que le permitió llegar al Concejo de Bogotá por el Estatuto de la Oposición.

Durante su paso por el Concejo participó en debates sobre seguridad, informalidad, espacio público y movilidad, además de impulsar espacios de diálogo ciudadano.

Posteriormente renunció a su curul para iniciar un proyecto político nacional.

A lo largo de su carrera política, Oviedo ha defendido la idea de que en Colombia existe un amplio sector ciudadano que no se identifica con los extremos ideológicos.

Según ha señalado, cerca del 41% de los colombianos mayores de 18 años se identifican con el centro político, un espacio que considera poco representado.

Su discurso ha insistido en que los problemas del país deben abordarse con evidencia, datos y escucha ciudadana, más que desde la polarización política.

Una fórmula que busca ampliar apoyos

Con su llegada a la fórmula vicepresidencial, la campaña de Paloma Valencia busca ampliar su base electoral hacia sectores independientes y técnicos.

La alianza combina el liderazgo político de Valencia dentro del Centro Democrático con el perfil técnico y académico de Oviedo, quien ha construido su trayectoria entre la academia, el sector público y la estadística oficial.