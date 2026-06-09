¿Quiénes son los políticos señalados por De la Espriella por supuesta compra de votos?

Abelardo de la Espriella mencionó a políticos, congresistas, exfuncionarios y dirigentes regionales que, según él, deben ser vigilados por una presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial. La lista fue dirigida al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de la campaña contra Iván Cepeda.

El Caribe, en el centro de la denuncia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, leyó una lista de nombres que, según dijo, estarían relacionados con una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe para favorecer a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

El señalamiento se dio durante una transmisión en redes sociales, después de la primera vuelta presidencial y antes de la segunda vuelta del 21 de junio. De la Espriella aseguró que entregaría la información a autoridades de Estados Unidos y pidió que los mencionados fueran tenidos “en el radar”.

Hasta ahora, no se conocen sanciones, decisiones judiciales ni medidas oficiales contra las personas mencionadas.

Atlántico

En Atlántico, De la Espriella mencionó a Euclides Torres, empresario señalado en el debate público como cabeza de una casa política con influencia regional. También nombró a Pedro Flórez, senador electo del Pacto Histórico; Agmeth Escaf, representante a la Cámara que fue elegido al Senado; y Juan Carlos Muñiz, expresidente de Findeter.

En el mismo grupo aparecieron Iván Vargas y Andrea Vargas, dirigentes vinculados a bases políticas del Pacto Histórico en el departamento. También fue mencionado Eduardo Pulgar, exsenador condenado por corrupción, cuya estructura política ha tenido presencia electoral en Atlántico.

Magdalena

En Magdalena, el candidato mencionó a Carlos Caicedo, exgobernador del departamento y exalcalde de Santa Marta. También incluyó a Patricia Caicedo, senadora electa del Pacto Histórico y hermana del exmandatario.

A esa lista se suman Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, y Felipe Hernández, representante electo a la Cámara por el Pacto Histórico en ese departamento. Los cuatro nombres han estado relacionados con estructuras políticas regionales con origen en Santa Marta y Magdalena.

Bolívar y Córdoba

En Bolívar, De la Espriella mencionó a Antonio Correa, senador del Partido de la U, y a Fernando Niño, representante a la Cámara del Partido Conservador. Correa rechazó los señalamientos y pidió que, si existen pruebas, sean presentadas ante las autoridades colombianas.

En Córdoba, el candidato habló del clan de los hermanos Calle. En ese grupo aparecen Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes investigado por el escándalo de la UNGRD, y Gabriel Calle, diputado de Córdoba. También mencionó a Musa Besaile, exsenador condenado en casos de corrupción.

Sucre, Cesar y La Guajira

En Sucre, fueron mencionados Mario Fernández Alcocer, dirigente político regional; Karyme Cotes, representante a la Cámara por el Partido Liberal; Rafael Macea, líder político sucreño, y Luis Ramiro Ricardo, congresista de una curul de paz.

En Cesar, De la Espriella incluyó a Carlos Felipe Quintero, representante liberal. En La Guajira, nombró a Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico; Johana Osorio, senadora electa, y Luis Fernando Lobo, diputado departamental.

El caso queda ahora en el terreno de las autoridades electorales y judiciales. Si De la Espriella formaliza la denuncia, deberán determinar si existen pruebas sobre delitos electorales. Mientras tanto, la campaña entra en su tramo final con la compra de votos, la vigilancia internacional y la seguridad electoral como temas centrales antes de la votación del 21 de junio.