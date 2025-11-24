Inicio
Radar K

El bailecito de Maduro frente al poder militar de EE. UU.: ¿bravuconada o delirio?

Lun, 24/11/2025 - 12:13
El baile de Maduro frente a EE. UU. revela propaganda, desconexión y crisis en Venezuela, mientras crecen tensiones regionales y presión internacional.
El bailecito de Maduro frente al poder militar Radar K
Créditos:
Kienyke.com

En Venezuela, la política ya no se comunica: se coreografía. Y pocas escenas exponen tanto la desconexión del poder como ver a Nicolás Maduro bailando una canción creada para burlarse del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. El mensaje es claro: ridiculizar al adversario, minimizar el riesgo y vender internamente una imagen de soberanía. Pero el gesto también dice mucho más de lo que pretende.

Mientras el régimen organiza el espectáculo, Washington incrementa su presencia militar, endurece sanciones y presiona negociaciones. No es un juego retórico; es un movimiento calculado en un tablero donde pesan los intereses energéticos, las alianzas externas y la creciente inestabilidad regional. Pero por encima de todo eso, Maduro opta por la burla musical y el bailecito triunfalista.

Ese baile no es folklores ni humor político: es propaganda burda, una forma de tapar la fragilidad interna con teatralidad. Porque mientras él se mueve al ritmo de una canción contra EE. UU., los venezolanos se mueven entre la escasez, la inflación, la migración y la persecución. La brecha entre el escenario de Miraflores y la vida real es tan grande que ya ni siquiera puede ocultarse con luces y tarimas.

La región observa con cautela. Colombia, Brasil y el Caribe saben que cualquier choque retórico —o algo peor— entre Caracas y Washington impacta fronteras, migraciones y seguridad. Pero el régimen venezolano prefiere la parodia antes que la prudencia. Prefiere el ritmo al análisis. Prefiere el performance al liderazgo.

Al final, el bailecito de Maduro dice más de él que de Estados Unidos:
dice que gobierna desde la burbuja, que confunde espectáculo con estrategia y que subestima la gravedad del momento.

Creado Por
Kienyke.com
Venezuela
Política
Estados Unidos
Nicolás Maduro
