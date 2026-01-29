Una delegación de Arabia Saudita recorrió el departamento de Casanare para conocer de primera mano las ventajas comparativas que lo posicionan como un territorio con alto potencial para la agroindustrialización.

Durante el recorrido se destacaron aspectos como la fertilidad de la tierra, la disponibilidad hídrica, las condiciones climáticas favorables y el capital humano llanero, factores que convierten al departamento en un escenario atractivo para el desarrollo de proyectos agroindustriales.

Recorrido por municipios estratégicos

La jornada inició con un sobrevuelo por los municipios de Villanueva, Maní, Orocué y Paz de Ariporo, lo que permitió a la delegación conocer la extensión productiva y la diversidad territorial de Casanare. Posteriormente, la comitiva se trasladó a Nunchía, donde visitó la zona franca, el área proyectada para un frigorífico y el sector destinado a la planta y molino de arroz.

El objetivo fue presentar las capacidades instaladas y las oportunidades de desarrollo que ofrece el departamento en materia de infraestructura y producción agroindustrial.

Interés en la producción y la logística

La agenda incluyó una visita a las instalaciones de Arroz Supremo en Nunchía, una de las principales industrias arroceras del norte de Casanare, donde se expuso el modelo productivo y la infraestructura existente.

Durante el encuentro, el gobernador César Ortiz afirmó que Casanare cuenta con campo, oportunidades y condiciones para consolidarse como despensa agrícola y como un destino turístico con proyección nacional e internacional.

Alexander Pinto, líder de la misión de Medio Oriente para Colombia, destacó el interés de la delegación saudí en la diversidad productiva del departamento, su riqueza ambiental y el potencial para el desarrollo de cultivos como soya, arroz y sorgo, productos con alta demanda en los mercados internacionales.

En relación con la zona franca, señaló que Casanare dispone de capital humano, infraestructura y disponibilidad de terrenos, lo que permitiría avanzar en el corto plazo en iniciativas como parques industriales y centros logísticos.

Expectativas locales y proyección turística

Por su parte, el alcalde de Nunchía, Yeison Güicon, resaltó que este proceso representa un avance importante para el objetivo de contar con un frigorífico que impulse el desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio y en el departamento.

La agenda de la delegación continuará con una experiencia de safari llanero, en la que conocerán la oferta de turismo de naturaleza y los paisajes que fortalecen la proyección de Casanare como destino turístico de alcance internacional