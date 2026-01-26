Inicio
Regiones

Asesinan a policía y dejan herido a su hijo en Jamundí, Valle

Lun, 26/01/2026 - 08:49
El uniformado estaba de descanso cuando fue atacado por hombres armados en zona rural del municipio de Jamundí.
Policía-asesinado-Jamundí-Valle
Créditos:
Policía Nacional

El asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), provocó una fuerte reacción de rechazo y condena por parte de la Policía Nacional y de las autoridades locales, al tratarse de un ataque armado que también dejó herido a su hijo de apenas 10 meses de edad.

Según información preliminar, el uniformado, adscrito a la Estación de Policía Desepaz, se encontraba de descanso y visitando a su familia cuando fue sorprendido por sujetos armados que ingresaron a la vivienda y abrieron fuego, para luego huir del lugar. En medio del ataque, el menor resultó lesionado con una herida en la pierna derecha.

Lea también: ¿Quién era el policía asesinado en Norte de Santander?

El niño fue trasladado de manera inmediata a la Clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo observación. Su estado de salud es evaluado por personal médico, mientras las autoridades acompañan a la familia.

La Policía Nacional expresó su “más profunda solidaridad y respaldo institucional” a los familiares del patrullero asesinado y aseguró que el crimen no quedará impune

El hecho adquiere especial gravedad debido a que se registró en una zona donde existe injerencia criminal del Frente 'Jaime Martínez', estructura armada del Estado Mayor Central, lo que refuerza la hipótesis de una acción violenta ligada al control territorial ilegal en el suroccidente del país.

Este asesinato se suma a una preocupante estadística: cinco policías han sido asesinados en lo corrido de 2026 en Colombia, lo que ha encendido alertas sobre la persistencia de ataques contra miembros de la Fuerza Pública, incluso cuando se encuentran fuera de servicio.

'

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Policía Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Las nuevas medidas de seguridad aérea que deberán cumplir viajeros en 2026
Imagen de referencia de aviones.
Aerolíneas y autoridades refuerzan los protocolos de seguridad para vuelos en 2026, con nuevas restricciones a baterías externas y cambios en el uso de dispositivos electrónicos.
Política
¿Fajardo se sumará a la consulta de centro de Claudia López en 2026?
Fajardo evalúa consulta de centro con Claudia López en 2026
La propuesta apunta al 8 de marzo. Persisten dudas sobre reglas, avales y plazos que presionan una decisión rápida.
Política
Gabriel Vallejo se pronunció sobre la renuncia de Cabal al Centro Democrático
Gabriel Vallejo y María Fernanda Cabal.
El director del partido, Gabriel Vallejo, defendió la transparencia del proceso que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial y respondió a la misiva firmada por José Félix Lafaurie.
Regiones
Asesinan a policía y dejan herido a su hijo en Jamundí, Valle
Policía-asesinado-Jamundí-Valle
El uniformado estaba de descanso cuando fue atacado por hombres armados en zona rural del municipio de Jamundí.