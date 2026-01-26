El asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), provocó una fuerte reacción de rechazo y condena por parte de la Policía Nacional y de las autoridades locales, al tratarse de un ataque armado que también dejó herido a su hijo de apenas 10 meses de edad.

Según información preliminar, el uniformado, adscrito a la Estación de Policía Desepaz, se encontraba de descanso y visitando a su familia cuando fue sorprendido por sujetos armados que ingresaron a la vivienda y abrieron fuego, para luego huir del lugar. En medio del ataque, el menor resultó lesionado con una herida en la pierna derecha.

El niño fue trasladado de manera inmediata a la Clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo observación. Su estado de salud es evaluado por personal médico, mientras las autoridades acompañan a la familia.

La Policía Nacional expresó su “más profunda solidaridad y respaldo institucional” a los familiares del patrullero asesinado y aseguró que el crimen no quedará impune.

El hecho adquiere especial gravedad debido a que se registró en una zona donde existe injerencia criminal del Frente 'Jaime Martínez', estructura armada del Estado Mayor Central, lo que refuerza la hipótesis de una acción violenta ligada al control territorial ilegal en el suroccidente del país.

Este asesinato se suma a una preocupante estadística: cinco policías han sido asesinados en lo corrido de 2026 en Colombia, lo que ha encendido alertas sobre la persistencia de ataques contra miembros de la Fuerza Pública, incluso cuando se encuentran fuera de servicio.

