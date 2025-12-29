El subintendente de la Policía Nacional Yair Fabián Prato Castro fue asesinado por hombres armados en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, en un hecho que conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con la información oficial, Prato Castro se movilizaba en su vehículo particular cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego. Tras recibir varios disparos, fue trasladado de urgencia a la clínica Los Leones, en Cúcuta, donde falleció mientras recibía atención médica.

El uniformado, oriundo de Cúcuta, tenía 32 años y una destacada trayectoria en la Policía Nacional. En su hoja de vida reposan 44 felicitaciones y múltiples cursos de formación. A lo largo de su carrera prestó servicio en Arauca, Bogotá, Cúcuta y diferentes municipios de Norte de Santander, y pertenecía a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín como investigador judicial.

Prato Castro era padre de dos niños de 10 y 11 años. Según las autoridades, el día del ataque se encontraba en periodo de descanso por la temporada navideña. Horas antes había participado en un partido de fútbol de integración con amigos y conocidos en la cancha del barrio 11 de noviembre, en Los Patios, y posteriormente asistió a un encuentro familiar.

Al retirarse del lugar donde compartía con sus seres queridos, fue atacado de manera violenta. En este mismo hecho resultó herido un menor de edad de 11 años, quien recibe atención médica.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, rechazó de manera categórica el crimen y expresó su solidaridad con la familia del subintendente.

“Este tipo de actos criminales atentan contra la vida, la dignidad humana y la tranquilidad de las familias colombianas. Acompañamos especialmente a sus dos hijos en este momento de inmenso dolor”, afirmó.

El general Rincón también aseguró que “este crimen enluta a la Institución y al país. Sus responsables serán llevados ante la justicia. No habrá impunidad”.