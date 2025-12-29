Inicio
Regiones

¿Quién era el policía asesinado en Norte de Santander?

Lun, 29/12/2025 - 09:33
Yair Fabián Prato Castro tenía 32 años, era investigador judicial de la Dijín y se encontraba en descanso por Navidad cuando fue asesinado en el área metropolitana de Cúcuta.
subintendente de la Policía Nacional Yair Fabián Prato Castro
Créditos:
Policía Nacional

El subintendente de la Policía Nacional Yair Fabián Prato Castro fue asesinado por hombres armados en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, en un hecho que conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con la información oficial, Prato Castro se movilizaba en su vehículo particular cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego. Tras recibir varios disparos, fue trasladado de urgencia a la clínica Los Leones, en Cúcuta, donde falleció mientras recibía atención médica.

El uniformado, oriundo de Cúcuta, tenía 32 años y una destacada trayectoria en la Policía Nacional. En su hoja de vida reposan 44 felicitaciones y múltiples cursos de formación. A lo largo de su carrera prestó servicio en Arauca, Bogotá, Cúcuta y diferentes municipios de Norte de Santander, y pertenecía a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín como investigador judicial.

Prato Castro era padre de dos niños de 10 y 11 años. Según las autoridades, el día del ataque se encontraba en periodo de descanso por la temporada navideña. Horas antes había participado en un partido de fútbol de integración con amigos y conocidos en la cancha del barrio 11 de noviembre, en Los Patios, y posteriormente asistió a un encuentro familiar.

Al retirarse del lugar donde compartía con sus seres queridos, fue atacado de manera violenta. En este mismo hecho resultó herido un menor de edad de 11 años, quien recibe atención médica.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, rechazó de manera categórica el crimen y expresó su solidaridad con la familia del subintendente.

Este tipo de actos criminales atentan contra la vida, la dignidad humana y la tranquilidad de las familias colombianas. Acompañamos especialmente a sus dos hijos en este momento de inmenso dolor”, afirmó.

El general Rincón también aseguró que “este crimen enluta a la Institución y al país. Sus responsables serán llevados ante la justicia. No habrá impunidad”.

Regiones
Cúcuta
Policía Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Burlas a Margarita Rosa de Francisco por decir que Petro es sexy
Margarita Rosa de Francisco habla sobre Petro
Margarita Rosa de Francisco aseguró que la parece sexy Gustavo Petro y se volvió blanco de diversos comentarios.
Tendencias
Inspiradora historia de los colombianos que llevan música electrónica por el mundo
Soulfire festival
Conozca a los emprendedores paisas detrás del festival de lujo y música electrónica Soulfire, con el que recorrer el mundo entero.
Bogotá
Investigan muerte de una mujer en el centro comercial Santafé, en Bogotá
Centro Comercial Santafé.
Autoridades investigan la muerte de una mujer ocurrida este 29 de diciembre dentro del centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá, donde hizo presencia la Fiscalía..
Colombia
Estudiantes de medicina anuncian plantón nacional: por qué protestan y puntos clave
Estudiantes de medicina, imagen de referencia.
Los estudiantes de medicina convocaron un plantón nacional para exigir la reglamentación y los recursos que garanticen el pago a los internos a partir de 2026.
Kien Opina
Alejandro Toro
Sáb, 27/12/2025 - 18:16
Empieza el camino de la Constituyente
Alejandro Toro
Juan Restrepo
Vie, 26/12/2025 - 19:28
El país de los elefantes voladores
Juan Restrepo
Mario Huertas
Jue, 25/12/2025 - 10:41
Máxima presión (3)
Mario Huertas
Paloma Valencia
Mié, 24/12/2025 - 13:23
Nuestra lucha por recuperar a Colombia
Paloma Valencia