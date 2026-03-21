El cierre del puente internacional sobre el río San Miguel, que conecta el sur de Colombia con el norte de Ecuador, no solo interrumpió el paso entre los dos países sino que transformó la vida cotidiana en esta zona del departamento de Putumayo donde el comercio, el transporte y hasta la movilidad dependen de una frontera que hoy permanece bloqueada.

El paso fronterizo está cerrado desde finales de diciembre de 2025 por decisión de Ecuador como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para reforzar la seguridad y contener el accionar de grupos criminales en zonas limítrofes, lo que dejó en pausa uno de los principales corredores de intercambio en la región amazónica.

En San Miguel la crisis no se refleja en el plano diplomático sino en la ausencia de clientes, pasajeros y oportunidades en un corredor que durante años sostuvo la economía de comunidades a ambos lados de la frontera.

Pedro Grijalba, conductor de transporte público, lo resume desde el puente hoy desierto, bloqueado con rejas metálicas del lado ecuatoriano, cuando afirma que "no sale ni un viaje", y recuerda que antes del cierre podía hacer hasta tres recorridos diarios con los que obtenía ingresos que le permitían sostener a su familia.

Hoy su realidad es distinta porque apenas logra cubrir lo básico y reconoce que le toca rebuscarse "a veces para la media comidita", mientras advierte que el poco movimiento que queda ha migrado hacia la informalidad donde "la gente se pasa ilegal y hay mucha piratería".