Cartagena será escenario de uno de los encuentros creativos más importantes en este inicio de año. Del 3 al 12 de enero de 2026, el Centro de Convenciones acogerá una nueva edición de la Feria FAREX, un espacio que reúne a artesanos, diseñadores, joyeros, artistas y emprendedores que transforman materiales y saberes en propuestas con impacto social y ambiental.

Organizada por la Fundación FAREX, la feria contará con la participación de más de 250 expositores nacionales e internacionales y una muestra que integra artesanías, joyería, arte, moda, bienestar, belleza y gastronomía típica, bajo un enfoque responsable y sostenible.

Creatividad que transforma comunidades

“En FAREX celebramos la capacidad transformadora de quienes crean con sus manos. No se trata solo de objetos, sino de procesos que fortalecen comunidades y preservan tradiciones. Cada pieza refleja un compromiso con el entorno y con una Colombia que avanza hacia un futuro más consciente”, señaló Chica Morales, directora de FAREX.

La feria propone una experiencia cultural que invita a recorrer, descubrir y conectar con nuevas formas de creación, poniendo en el centro el valor del oficio y la identidad.