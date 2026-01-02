Cartagena será escenario de uno de los encuentros creativos más importantes en este inicio de año. Del 3 al 12 de enero de 2026, el Centro de Convenciones acogerá una nueva edición de la Feria FAREX, un espacio que reúne a artesanos, diseñadores, joyeros, artistas y emprendedores que transforman materiales y saberes en propuestas con impacto social y ambiental.
Organizada por la Fundación FAREX, la feria contará con la participación de más de 250 expositores nacionales e internacionales y una muestra que integra artesanías, joyería, arte, moda, bienestar, belleza y gastronomía típica, bajo un enfoque responsable y sostenible.
Creatividad que transforma comunidades
“En FAREX celebramos la capacidad transformadora de quienes crean con sus manos. No se trata solo de objetos, sino de procesos que fortalecen comunidades y preservan tradiciones. Cada pieza refleja un compromiso con el entorno y con una Colombia que avanza hacia un futuro más consciente”, señaló Chica Morales, directora de FAREX.
La feria propone una experiencia cultural que invita a recorrer, descubrir y conectar con nuevas formas de creación, poniendo en el centro el valor del oficio y la identidad.
Sostenibilidad y aliados estratégicos
En esta edición, Coca-Cola Colombia se suma como aliado estratégico para apoyar a emprendedores que promueven soluciones responsables, incorporando materiales reciclados y prácticas amigables con el medio ambiente.
Su stand estará ubicado en el Claustro de las Ánimas, donde el público podrá participar en actividades abiertas enfocadas en la creatividad y el cuidado del entorno. El 4 de enero a las 4:00 p. m. se realizará un taller de reciclaje creativo liderado por Mangle Huella Verde y Robinson Jaraba, en el que los asistentes conocerán la filosofía “La basura no existe” y presenciarán una demostración en vivo de la técnica de termofusión.
“En Coca-Cola Colombia creemos en el poder de lo local y en el talento de las comunidades. Por eso acompañamos espacios como FAREX, donde los emprendedores son los protagonistas para demostrar cómo la creatividad, el propósito y la innovación pueden hacer la diferencia”, afirmó Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Colombia.
Moda, ciudad y experiencias culturales
La programación de FAREX 2026 incluirá experiencias que conectan diseño, ciudad y estilo de vida. Entre ellas se destaca el Farex Fashion Sunset, que se realizará el 6 de enero a las 5:00 p. m., una puesta en escena al atardecer que reunirá diseños de algunos participantes de la feria y celebrará el oficio, la identidad y la expresión creativa con Cartagena como telón de fondo.
Además, el evento contará con manifestaciones artísticas, charlas, demostraciones de oficios y espacios de intercambio con invitados internacionales, así como los reconocimientos a Mejor Stand Decorado, Expositor Revelación Caribe y Expositor Revelación Nacional.