Golpe a “Los Costeños”: les decomisan más de una tonelada de marihuana

Un operativo de la Policía Nacional permitió asestar un nuevo golpe al narcotráfico en Barranquilla, tras el hallazgo de 1.282 kilogramos de marihuana en una vivienda del barrio Sinaí.

La diligencia de allanamiento y registro dejó al descubierto un cargamento que equivalía a 1.282.000 dosis, las cuales estaban listas para ser distribuidas en distintos puntos del área metropolitana.

De acuerdo con información de inteligencia, el estupefaciente estaría vinculado al grupo delincuencial “Los Costeños”, estructura señalada de operar redes de tráfico en la ciudad y sus alrededores.

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Las autoridades indicaron que la droga sería movilizada hacia varias “caletas” en Barranquilla y el municipio de Soledad, lo que evidencia una red organizada de distribución.

El material incautado tendría un valor cercano a los 5.128 millones de pesos, lo que representa un fuerte impacto financiero para esta organización criminal.

Este resultado se enmarca en la estrategia de las autoridades para combatir delitos como el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el homicidio, que afectan la seguridad en la región.

El procedimiento fue liderado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió ubicar el inmueble y ejecutar el operativo.

Autoridades refuerzan ofensiva contra el crimen

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que estos operativos continuarán con el objetivo de debilitar las finanzas de las organizaciones ilegales y fortalecer la seguridad ciudadana.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad delictiva a través de las líneas:

123 (emergencias)

165 del GAULA

317 896 5523 (línea contra el crimen)

Las autoridades reiteraron que la información suministrada tendrá reserva absoluta.